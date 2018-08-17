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Картина дня: триумф «Зенита», «Ласточка» от Петербурга до Бологого и ограничения на Вантовом мосту

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© Фото: Вячеслав Евдокимов / «Зенит»

Темы дня

Какие рекорды установил клуб после разгрома минского «Динамо», когда запустят премиум-поезд и когда перекроют участок КАД.

Главной новостью суток, по данным «Монитора», стала победа «Зенита» над минским «Динамо» со счетом 8:1. Оперативнее всех об этом сообщили «Шум» (22:45), «Мой район», Regnum и 78.ru (22:55).

Петербургские футболисты смогли отыграться после поражения 0:4 и пробиться в раунд плей-офф Лиги Европы. Триумфатором матча стал Артем Дзюба, оформивший хет-трик. Болельщики отметили невероятную победу огненным перфомансом.

По итогам матча «Зенит» установил восемь рекордов. В частности, сине-бело-голубые превзошли результат испанской «Барселоны», забив на два мяча больше.

Второй темой суток, согласно «Монитору», стал запуск премиум-поезда «Ласточка» между Петербургом и Бологим. Первыми об этом написали «Шум» (16 августа в 21:55), 78.ru (16 августа в 22:25) и «Невские новости» (09:32).

«Ласточки» начнут ходить между двумя городами с 1 октября. Воспользоваться ими можно будет в любой день недели.

В каждом поезде будет по пять вагонов. В дни повышенного спроса их количество может быть увеличено до десяти.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало ограничение движения на Вантовом мосту на два месяца. Быстрее всех об этом написали Gazeta.SPb (10:50), «Питерец» (12:10) и «Водитель Петербурга» (12:35).

С 20 августа по 15 сентября водители не смогут воспользоваться первой и второй полосами движения. Третью и четвертую полосы КАД перекроют с 16 сентября по 10 октября.

Ограничения связаны с заменой деформационного шва на 83-м км внешнего кольца автодороги.

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