«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1

«Зенит» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1. Счет на 22-й минуте игры прекрасным обводящим ударом со штрафного открыл аргентинский легионер петербуржцев Леандро Паредес. Забив, сине-бело-голубые почувствовали уверенность и начали регулярно совершать вылазки на территорию противника.



Забить второй мяч удалось на 66-й минуте и тоже со штрафного. На этот раз радиоуправляемый удар в «девятку» удался Кристиану Нобоа. А далее все пошло как по маслу. На 75-й минуте лидер «Зенита» Артем Дзюба в касание замкнул заброс Себастьяна Дриусси в центр штрафной.

Спустя четыре минуты все тот же Дзюба сравнял счет в противостоянии (петербуржцы уступили «Динамо» в Минске со счетом 4:0 и должны были как минимум забивать четыре мяча, – прим. ред.), точно пробив в левый угол ворот Андрея Горбунова. Могли петербуржцы забивать и пятый, однако тут стоит заметить, что на 72-й минуте сине-бело-голубые остались в меньшинстве.

Команду подвел Паредес, который «схлопотал» вторую желтую карточку. Потому сил на концовку подопечным Сергея Семака чуточку не хватило. В дополнительное время сине-бело-голубые и вовсе заставили поволноваться, так как пропустили необязательный гол на 99-й минуте – Сейду Яхая добил мяч в ворота после удара «ножницами» от Никиты Корзуна.

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Однако «Зенит» не думал сдаваться. Во второй добавленной 15-минутке петербуржцы сжали волю в кулак и добились своего. На 109-й минуте Дриусси вонзил сферу в ворота после неудачного выноса защитников минчан.

А на 116-й минуте за снос Роберта Мака судья назначил в ворота «Динамо» справедливый 11-метровый, который уверенно реализовал тот самый Дзюба. Он же заработал еще один пенальти на 119-й минуте. На этот раз на форварде сборной России сфолил защитник гостей Максим Швецов. Судья дал ему красную карточку и тем самым уравнял составы.

Пробивать пенальти пошел Мак, который легко отправил мяч в правый от себя угол. Однако на этом словацкий легионер не успокоился. В добавленное арбитром время он в одиночку пошел на двух игроков гостей, в борьбе отвоевал у них сферу и неотразимым ударом над голкипером установил окончательный счет в этом матче – 8:1.

В 4-м квалификационном раунде подопечные Сергея Семака сыграют с норвежским «Мольде».