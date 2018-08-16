СКА обыграл финский «Йокерит» в контрольном матче

Петербургский СКА победил финский «Йокерит» в контрольном матче со счетом 3:1. В составе «армейцев» отличились Наиль Якупов (39-я минута), Антон Белов (51) и Андрей Кузьменко (59). Единственную шайбу «джокеров» забил Никлас Енсен на 53-й минуте.

Эта победа стала для петербуржцев пятой в контрольных матчах. Следующую встречу СКА проведет 23 августа с китайским «Куньлунем» в рамках домашнего турнира имени Николая Пучкова. Первый матч регулярного сезона КХЛ «армейцы» сыграют в Казани 1 сентября. Им будет противостоять действующий обладатель Кубка Гагарина – «Ак Барс».

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Ранее сообщалось, что СКА обменял нападающего Сергея Калинина на форварда ЦСКА Андрея Кузьменко. Калинин играл в составе петербуржцев с начала сезона 2017/18. За СКА он провел 54 матча, набрав в них 33 очка.