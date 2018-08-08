Нападающий Кузьменко из ЦСКА перешел в СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА обменял нападающего Сергея Калинина на форварда ЦСКА Андрея Кузьменко. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Калинин играл в составе петербуржцев с начала сезона 2017/18. За СКА он провел 54 матча, набрав в них 33 очка. Вместе с клубом Калинин выиграл Кубок Континента и бронзовые медали Чемпионата России.

Форвард Кузьменко, которому в феврале исполнилось 22 года, в сезоне 2016/17 был признал лучшим игроком, бомбардиром и снайпером плей-офф Молодежной хоккейной лиги. В прошлом сезоне КХЛ он сыграл 45 матчей за ЦСКА. На счету Кузьменко было 25 очков, в том числе три шайбы в ворота СКА.