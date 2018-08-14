Полное фиаско: «Спартак» остался без Лиги Чемпионов

Столичный «Спартак» остался без Лиги Чемпионов, проиграв греческому ПАОКу со счетом 3:2 по итогам двухраундового противостояния. Первая встреча, проходившая в Салониках, завершилась победой греков со счетом 3:2. В ответной встрече красно-белым нужно было забить всего один мяч.

Однако не случилось. В самом начале встречи ПАОК связал нападание москвичей по рукам и ногам. А на 33-й минуте встречи форвард «Спартака» Луис Адриано, расписавшись в собственном бессилии, подло ударил защитника греков, за что получил красную карточку.

Удаление немного взбодрило хозяев поля. Во втором тайме красно-белые поджали гостей и создали несколько опасных моментов. Ближе всего к забитому мячу был полузащитник Роман Зобнин, однако его удары прошел чуть выше перекладины.

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Таким образом ответная встреча завершилась со счетом 0:0. «Спартак» вылетел из Лиги Чемпионов и выступит во втором по значимости европейском турнире – Лиге Европы. Соперниками москвичей в групповом этапе могут стать «Челси», «Лацио» или лондонский «Арсенал».

Завтра, 15 августа, ответную встречу квалификационного раунда Лиги Европы предстоит провести «Зениту». В первой встрече сине-бело-голубые уступили минскому «Динамо» со счетом 4:0. Для того, чтобы пройти в следующий раунд, петербуржцам нужно забить как минимум пять мячей.