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Фанаты «Зенита» устроили огненный перфоманс после победы над минским «Динамо» (ФОТО)

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© Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
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    Сотни поклонников сине-бело-голубых зажгли файеры на Ждановской набережной.

    Поклонники петербургского «Зенита» устроили зажигательный перфоманс после крупной победы над минским «Динамо» в квалификационном раунде Лиги Европы. Для выхода в следующую стадию турнира подопечным Сергея Семака нужно было забивать как минимум четыре безответных мяча.

    Ответная встреча, проходившая при пустых трибунах стадионе «Петровский» (российский клуб был наказан УЕФА за расистское поведение поклонников в матче с немецким «Лейпцигом», – прим. ред.), завершилась в дополнительное время со счетом 8:1.

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    По окончании игры сотни болельщиков, поддерживавших команду на Ждановской набережной (наиболее активные поклонники подплывали к стадиону на теплоходах), устроили мощное файер-шоу, продолжая громогласно скандировать «Зенит! Зенит!». На несколько минут окрестности «Петровского» окрасились в красный.

    Победа сине-бело-голубых стала исторической. «Зенит» стал единственным российским клубом, который сумел отыграться в еврокубках со счета 4:0. В следующем квалификационном раунде коллектив Сергея Семака встретится с норвежским «Мольде».

    Видео: Youtube / Zenit Football Club

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