Футболисты «Зенита» установили восемь рекордов в матче с минским «Динамо»

Футбольный клуб «Зенит» и его игроки во время матча с минским «Динамо», завершившегося сокрушительной победой петербуржцев со счетом 8:1, установили девять рекордов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Зенит» стал первым клубом из России, который смог отыграться после поражения 0:4 в еврокубковом матче. Помимо этого, ни одной российской команде еще не удавалось забить четыре гола в дополнительное время.

Разгром «Динамо» стал для петербуржцев 20-й победой с крупным счетом в еврокубках, это наивысшее достижения для отечественного футбола. Кроме того, сине-бело-голубые повторили собственный рекорд, забив восемь мячей в противостоянии с соперником из Европы, и превзошли достижение испанской «Барселоны», забив на два мяча больше, чем каталонцы в поединке с ПСЖ в 2016 году.

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До встречи с «Динамо» петербуржцы ни разу не забивали четыре гола по ходу игры, находясь в численном меньшинстве. Полузащитник Леандро Парадес получил вторую желтую карточку на 72-й минуте матча.

Артем Дзюба, трижды поразивший ворота минчан, вошел в десятку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках. Защитник Александр Анюков обошел достижение бывшего игрока «Зенита» Владислава Радимова. Он провел с капитанской повязкой 117-й матч в составе сине-бело-голубых.

Еще один рекорд установил полузащитник Роберт Мак. Словацкий футболист, попавший в ворота «Динамо» на 123-й минуте встречи, стал автором самого позднего гола в истории «Зенита».

Петербуржцы играли с минским клубом в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В раунде плей-офф клуб встретится с норвежским «Мольде». В Петербурге команды сыграют 23 августа, а в Мольде – 30 августа.