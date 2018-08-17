С 1 октября по маршруту Петербург – Бологое запустят премиум-поезда «Ласточка»

Премиум-поезд «Ласточка» начнет курсировать между Петербургом и Бологим с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезда будут перемещаться между городами ежедневно. В каждом из них будет по пять вагонов, а по пятницам, субботам и воскресеньям состав могут увеличивать до десяти вагонов.

Пассажиры смогут выбрать три класса обслуживания – «бизнес», «эконом» и «базовый». В первом предусмотрено питание.

Приобрести билеты можно за 90 суток до отправления. Их продают во всех кассах дальнего следования, на сайте РЖД и в официальном мобильном приложении.