Число детей в приемных семьях предложили сократить до трех

Министерство просвещения предложило сократить допустимое число детей в приемных семьях с восьми до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект ведомства.

Ранее глава министерства Ольга Васильева заявила, что правила усыновления необходимо ужесточить из-за случаев насилия в приемных семьях. В частности, она предложила ввести более строгие правила к психологическому обследованию родителей.

Согласно законопроекту, новые нормы допустимого количества детей вступят в силу с 2020 года. Исключения будут делать при усыновлении братьев и сестер, а также «детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе».

В пояснительной записке к документу сказано, что за ограничения выступил 51 субъект России. Представители регионов считают, что нововведения будут способствовать более успешному воспитанию и образованию несовершеннолетних и позволят снизить риска отказа родителей от приемных детей.