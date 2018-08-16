Министр просвещения Васильева пообещала ужесточить правила усыновления

Министр просвещения России Ольга Васильева предложила правительству РФ ужесточить правила усыновления. Об этом сообщил «Интерфакс».

В стране введут более строгие правила к психологическому обследованию «так называемых родителей», заявила чиновник. «Ужесточим здорово, очень ужесточим», — отметила Васильева.

Она добавила, что планируется сократить допустимое число детей в приемной семье. В настоящее время, как правило, оно не превышает восьми человек. «Это не детский сад, это не детский дом семейный. Это другая форма», — сказала министр.

Васильева подчеркнула, что законодательство необходимо изменить из-за случаев насилия и убийств детей в приемных семьях. В частности, в начале августа в Татарстане был задержан местный житель, который ногами до смерти избил приемную девятилетнюю дочь.

«Мы проанализировали все трагические случаи. Мои коллеги в тот же день выезжали в регионы, где это произошло, и выводы неутешительные. Подбор будущих родителей шел очень небрежно. В Смоленской области, например, приемному отцу было сначала отказано в усыновлении, но потом все-таки ребенок с братом и сестрой попал в эту семью. В итоге – следы насилия, убийство», – передает РБК слова Васильевой.