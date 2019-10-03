Звуки блокады: Дом радио на Итальянской

Здание на углу Итальянской и Малой Садовой улиц построили для Благородного собрания. Так в дореволюционную эпоху назывался один из закрытых клубов Петербурга.

Шестиэтажный дом возвели по проекту трёх братьев Косяковых. Один из них, Василий Антонович, также был автором Морского Никольского собора в Кронштадте.

Работы длились с 1912 по 1914 годы. Вскоре после их окончания, когда началась Первая мировая война, в здании открылся японский госпиталь. В нём работали японские врачи. В тот период они приезжали в Российскую империю под эгидой Красного Креста.

Ещё через год во втором этаже открыли церковь святого Николая Чудотворца. Её, располагавшуюся в одном из залов, освятили в декабре 1915 года.

Фото: photoarchive.spb.ru

Когда империя распалась, Благородное собрание перестало существовать. Тогда же изменилось назначение здания на Итальянской.

Дом превратился в Дворец пролетарской культуры. В середине 1920-х годов там открыли кинотеатр под названием «Колосс».

Здание в 1933 году отдали Комитету по радиофикации и радиовещании. С того времени его и называют Домом радио. Но кинотеатр там продолжал работать до войны.

Именно годы блокады стали важнейшим периодом для ленинградского радиовещания. Как и для всего города.

Радиомитинг жительниц Ленинграда, посвященный обороне города в 1941 году. Фото: Р. Мазелев / pastvu.com

«В блокаду все знали: здесь работает Ленинградское радио. Отсюда звучат не только сводки Совинформбюро и репортажи с Ленинградского и Волховского фронтов, но и слова надежды и утешения. Отсюда – так казалось тогда – передаются бесконечные, изматывающие душу сигналы воздушных тревог и артиллерийских обстрелов, и отсюда же – благословенный ликующий сигнал отбоя», – так вспоминал радиоведущий Лев Мархасёв в журнале «Горький».

Вещание в осаждённом городе велось на протяжении всей блокады. Перерывы были лишь во время налётов на город, когда включали метроном. Его звук означал, что радиотрансляция работает. То есть город продолжает жить.

На радио в годы войны выступали многие известные личности. Например, среди них были драматург Всеволод Вишневский и корреспондент Лазарь Маграчёв. Последний в мае 1945 года передавал из Берлина сообщения о взятии немецкой столицы, которое транслировали на весь Ленинград из Дома радио.

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Самой известной ведущей была Ольга Берггольц. Голос поэтессы стал символом блокады. В эфир Берггольц выходила практически каждый день. После войны она придумала фразу «Никто не забыт, ничто не забыто».

Мемориальная табличка Ольге Берггольц. Фото: citywalls.ru

Не менее важным человеком в биографии Дома радио был композитор Дмитрий Шостакович. Он сочинил Седьмую симфонию, более известную как «Ленинградская».

Произведение прозвучало 9 августа 1942 года, его транслировали по радио. Исполнение симфонии стало символом духа жителей блокадного города, который был сильным несмотря на войну.

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Немецкие войска не раз пытались уничтожить Дом радио. Сотрудники постоянно дежурили на крыше, чтобы тушить снаряды, падающие с самолётов.

Согласно архивным записям, в здание однажды попал снаряд, который прошёл сквозь все этажи. Это случилось в апреле 1943 года. Во время бомбардировки все находились в бомбоубежище, поэтому никто не пострадал.

В Доме радио была ещё одна бомба, радиоуправляемая. Она была заложена на случай, если немецкие войска захватят здание – чтобы не оставить им ничего.

После блокады сапёры пришли забирать фугас. Это стало шоком для диктора Антонины Васильевой, которая всю войну проработала у бомбы, не зная этого.

Фото: Instagram / @olga___pivovarova, @vladimirnuts

Когда блокада закончилась, в здании на Итальянской радиовещание продолжилось в обычном режиме. Так происходит и сейчас.

В настоящее время там работает радио «Петербург», музей Дома радио и другие организации.

Исторический объект признан архитектурным памятником. На его стенах есть мемориальная табличка работникам ленинградского радио в дни блокады, а также памятная доска Ольге Берггольц.

Последнее время дом находится на реконструкции. Его красотой можно будет насладиться, когда уберут строительные леса.

Фото: wikimedia.org