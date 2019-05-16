Голос блокадного Ленинграда: жизнь Ольги Берггольц

Одной из самых прославленных поэтесс Петербурга до сих пор остается Ольга Федоровна Берггольц. Она одной из первых получила звание почетного гражданина города, причем посмертно. При этом, как и у Анны Ахматовой, жизнь Берггольц была непростой. Обвинения в антисоветской деятельности, семейные трагедии и другие трудности преследовали ее всю жизнь.

«Милый Ленин»

Родилась поэтесса 16 мая 1910 года. Отцом Ольги был врач с немецкой фамилией Берггольц, которую она и унаследовала. Мать в девичестве была Грустилиной. Родным городом Берггольц был Петербург, лишь два года в детстве, 1918-1920, она провела в Угличе. В то время она уже начала писать стихи.

По возвращении в Северную столицу Ольга поступила в трудовую школу. Учиться она закончила в 1926 году, а незадолго до этого вышло ее первое стихотворение – «Ленин».

«Как у нас гудки сегодня пели!

Точно все заводы

встали на колени.

Ведь они теперь осиротели.

Умер Ленин...

Милый Ленин...»

Строки были напечатаны в газете «Красный ткач». Публикация очень вдохновила Берггольц: «Потом посмотрела на себя в трюмо: ну-ка, какая я стала после того, как мое стихотворение напечатали? Ведь я же теперь... настоящий поэт!»

Благодаря успеху Ольга стала лучше относиться к своим произведениям, посвященным революции. В том же 1925 году ее опубликовали в пионерской газете «Ленинские искры». Записи Берггольц не раз появлялись на главной странице издания. В 15 лет она поступила в литературное объединение «Смена», где вскоре познакомилась с Борисом Корниловым, который через три года станет ее супругом.

«Глаза у него были узкого разреза, он был слегка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что читает, что я сразу подумала. "Это ОН"», – писала в мемуарах Берггольц.

Всего в период по 1929 год в различных газетах Ленинграда вышло 35 стихотворений поэтессы. В свое время ее творчество похвалил даже Корней Чуковский, который отметил, что из Ольги получится настоящая поэтесса. Первый ребенок у пары появился на свет в 1928 году. Дочку назвали Ириной.

Ольга Берггольц с Ольгой Форш, Константином Симоновым, Александром Прокофьевым, Всеволодом Рождественским и другими писателями в 1946 году. Фото: godliteratury.ru

«Как маленькие дети умирают...»

С супругом Ольга рассталась уже через два года – в 1930 году, после чего ее мужем стал бывший однокурсник Николай Молчанов. Вскоре она оставила Ирину бабушке и стала работать журналистом. Правда, не в Ленинграде, а в Казахстане, куда приехала с супругом. Воспоминания о работе она запечатлела в книге «Глубинка».

«Я работала разъездным корреспондентом газеты, и эти длительные командировки в глубинки помогали мне больше всего. О многом из того периода жизни я рассказала тогда же в одной из первых очерковых книг "Глубинка" (очень наивная, слабая и вместе с тем дорогая для меня книга), частично в повести "Журналисты", я вспоминала Казахстан и его степи во многих строках своих стихов», – писала Берггольц.

В родной город поэтесса вернулась в скором времени, когда Молчанова призвали в армию. Ольга попала на работу в газетную редакцию издания завода «Электросила». По ее словам, она благодарна судьбе, что лучшие годы ее молодости прошли среди ленинградского рабочего класса.

«Я пошла на завод не для того, чтобы "изучать жизнь". Такого вопроса вообще передо мной никогда не стояло и не стоит. Мне просто нужно было, как всем людям, где-то трудиться, зарабатывать на существование, но так, чтобы эта деятельность была смыслом сознательной жизни, наполняла душу, была частью той огромной работы, которую проделывала тогда наша страна. И это так и было», – вспоминала поэтесса.

В 1932 году у Ольги появилась вторая дочь. В браке с Николаем она родила Майю. Девочка скончалась через год, а в 1936 году умерла и Ирина – из-за осложнений от ангины. Вот как начинается стихотворение «Майя»:

«Как маленькие дети умирают...

Чистейшие, веселые глаза

им влажной ваткой сразу прикрывают»

Фото: Российский государственный архив литературы и искусства

Арест

Смерть обеих дочерей стала началом больших трагедий в жизни Берггольц. На следующий год после кончины Ирины Иосиф Сталин выступил с докладом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». Вскоре по обвинению в антисоветской деятельности под арест попал Борис Корнилов. Берггольц проходила по делу как свидетель. После жестких допросов у нее случились преждевременные роды – третья дочь оказалась мертворожденной.

Корнилова расстреляли в 1938 году, а с Берггольц сняли обвинения. Но уже в конце того же года ее снова арестовали. Ольгу обвинили «в связи с врагами народа и участии в контрреволюционном заговоре». В тюрьму она попала, потому что ее оклеветал знакомый. За решеткой выяснилось, что девушка в очередной раз беременна. И Берггольц снова потеряла ребенка, но уже в последний раз.

Из тюрьмы поэтессу выпустили летом 1939 года, ее сразу же реабилитировали. Невиновность Корнилова власти признали только в 1957 году – «за отсутствием состава преступления».

1970 год. Фото: Николай Науменков / ТАСС

«Никто не забыт и ничто не забыто»

Во время блокады Берггольц находилась в Ленинграде. «Мы еще не успели ощутить во всей мере свои утраты и свою боль, как грянула Великая Отечественная война, началась блокада Ленинграда. Я пробыла в городе на Неве всю блокаду, Николай умер от голода в 1942 году», – писала она.

Ольга отметила, что они с мужем с самого начала решили, что не будут покидать Ленинград до конца войны. «Я поняла, наступило мое время, когда я смогу отдать Родине все свой труд, свою поэзию», – говорила поэтесса.

В первый же год блокады Берггольц начала работать на радио. По собственным воспоминаниям, Ольга выходила в эфир почти каждый день, «обращаясь к героическому Ленинграду». Через два года после начала войны она получила медаль «За оборону Ленинграда».

Берггольц принадлежит одна из самых известных фраз про Великую Отечественную войну – «Никто не забыт и ничто не забыто». Эти строки она написала специально для стены на Пискаревском кладбище, где похоронены многие жертвы блокады.

Фото: wikimedia.org

«Надо было похоронить с блокадниками»

После войны третьим и последним мужем Берггольц стал профессор Георгий Макогоненко. С ним она пробыла с 1949 по 1962 год. При этом в начале отношений Ольга лечилась от алкоголизма, который у нее начал формироваться еще в начале 40-х годов.

На протяжении последних десятилетий жизни Берггольц активно занималась творчеством, опубликовала несколько сборников и книг. Также она вела дневники, которые опубликовали только к 100-летию со дня рождения поэтессы в 2010 году.

Умерла Берггольц 13 ноября 1975 года. Похороны состоялись уже на следующий день. «Похоронили на Волковой, в ряду классиков, присоединили, упрятали в нечто академическое. Так спокойнее. И вроде бы почетно. Рядом Блок, Ваганова и пр. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском, ведь просила с блокадниками», – вспоминал писатель Даниил Гранин.

Мемориал при входе в Ленинградский дом радио и могила на Волковском кладбище. Фото: Florstein / wikimedia.org; wikimedia.org