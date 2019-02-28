Большие трагедии: непростая судьба Анны Ахматовой

Ахматова, а не Горенко

Жизнь Анны Андреевной, знаковой фигуры русской литературы, всегда была связана с Петербургом. В городе на Неве Ахматова прожила много десятилетий, но родилась и умерла она в других местах.

Первым городом в биографии поэтессы была Одесса. Кстати, сама Ахматова предпочитала называть себя поэтом. Возможно, связано это с тем фактом, что на рубеже XIX и XX веков к поэзии женщин нечасто относились всерьез.

Из Украины уже в 1890 году, спустя год после рождения Анны, ее семья перебралась в Павловск, а позднее – в Царское село.

Отцом Ахматовой был инженер-механик флота в отставке и коллежский асессор Андрей Горенко, которому пришлось перебраться в имперскую столицу по работе. Именно из-за него Анна прославилась как Ахматова. Отец запретил дочери использовать свою фамилию, когда узнал, что та пишет стихи. Девушке пришлось подписываться девичьей фамилией прабабушки по женской линии.

Образование Ахматова получала в нескольких местах, в том числе в Мариинской женской гимназии в Царском Селе. О ней она отзывалась не очень хорошо, считая, что преподавание в Киеве, где она училась во второй половине 1900-х годов, было качественнее.

Ахматова с Гумилевым и сыном Львом. Фото: wikimedia.org

Сложные отношения

Первые стихи Ахматова написала в одиннадцатилетнем возрасте. Печатать ее начали в 1911 году. Дебют вышел в парижском журнале «Сириус», который издавал ее муж Николай Гумилев. Супругом Ахматовой поэт стал в 1910 году. Познакомились они еще во времена учебы в Царском Селе, когда ему было 17 лет, а ей – 14 лет.

Отношения двух творческих людей были непростыми. Их брак просуществовал восемь лет, но фактически распался раньше. Из-за стихов Ахматовой долгое время ходили слухи, что Гумилев бил жену. Поэт подобную информацию отрицал.

«Сколько лет прошло, а я и сейчас чувствую обиду и боль. До чего это несправедливо и подло! Да, конечно, были стихи, которые я не хотел, чтобы она печатала, и довольно много. Хотя бы вот: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем». Ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом. Про меня пустили слух, что я, надев фрак (а у меня и фрака тогда еще не было) и цилиндр (цилиндр у меня, правда, был), хлещу узорчатым, вдвое сложенным ремнем не только свою жену – Ахматову, но и своих молодых поклонниц, предварительно раздев их догола», – говорил Гумилев поэтессе Ирине Одоевцевой.

В 1912 году у пары родился Лев, единственный ребенок Ахматовой. К моменту развода Николая и Анны у поэтессы вышло несколько популярных книг, в том числе «Четки» и «Белая стая».

Фото: artpoisk.info, culture.ru

Смерть Гумилева

Сразу после развода Ахматова вышла замуж за ученого и поэта Владимира Шилейко. С ним она прожила три года и рассталась летом 1921 года.

В августе того же года умер Гумилев. Поэта расстреляли по подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Всего по этому делу убили 103 человека. Жертвы были реабилитированы в 1992 году, а дело признали сфабрикованным.

Ахматова очень переживала из-за смерти Гумилева. Она считала, что в этом есть и ее вина. Впоследствии анна Ахматова называла себя вдовой Гумилева, собирала и публиковала его записи и стихи.

«Я гибель накликала милым,

И гибли один за другим.

О, горе мне! Эти могилы

Предсказаны словом моим»

Следующим спутником Ахматовой стал искусствовед Николай Пунин. С ним она жила по 1938 год.

1924 год. Фото: foto-history.livejournal.com

«Не арестовывать, но и не печатать»

Произведения Ахматовой почти не печатали с середины 1920-х годов до конца следующего десятилетия. «Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет», – говорила она.

Однажды поэтесса встретила на Невском проспекте писательницу Мариэтту Шагинян, которая сказала, что запрет связан с соответствующим постановлением Центрального комитета КПСС: «Не арестовывать, но и не печатать».

Официально фамилию Ахматова Анна получила в 1926 году, когда оформила развод с Шилейко. Двумя годами ранее она стала жить в «Фонтанном доме», где сейчас работает музей поэтессы, музей Льва Гумилева и кабинет Иосифа Бродского.

Проблемы с властью были не только у Николая Гумилева. В 30-е годы под арестом несколько раз оказывались его сын Лев, которого в 1938 году приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей, и Николай Пунин. За «антисоветчину».

В память об этих и других тяжелых событиях Ахматова сочинила поэму «Реквием». Работу над ней она начала во второй половине 30-х, а впервые в самиздате ее опубликовали в начале 1960-х.

Поэтесса в тексте отметила, что разрешает поставить в будущем себе памятник у места, «где стояла я триста часов и где для меня не открыли засов». Речь идет о тюрьме «Кресты». Монумент напротив нее на Воскресенской набережной появился в 2006 году.

Памятник у Воскресенской набережной. Фото: Instagram / @doctorgolovko, @sskorupekk

«Дух пессимизма и упадничества»

В 1939 году Ахматовой активно заинтересовались правоохранительные органы, ее подозревали в троцкизме и антисоветских настроениях. Однако позднее в том же году началась подготовка к публикации ее произведений, а затем ей разрешили вступить в Союз писателей.

В период блокады Ахматова сначала жила в Москве, а потом в Ташкенте. Вскоре после окончания войны, в 1946 году, было принято постановление «О журналах "Звезда" и "Ленинград"». В нем Ахматова и писатель Михаил Зощенко были названы «подонками и пошляками» литературы. Поэзию Анны Андреевной раскритиковали за «буржуазно-аристократическое эстетство» и «дух пессимизма и упадничества».

После постановления произведения Ахматовой снова перестали печатать, а тиражи нескольких ее книг были уничтожены. Ее вместе с Зощенко исключили из Союза писателей.

Снова с проблемами столкнулись Пунин и Гумилев. Их обоих арестовали в 1949 году, предъявив обвинения из старых дел. Лев получил семь лет лагерей, а Пунин – десять, из лагеря Пунин не вышел, умер в 1953 году.

В печать стихи Ахматовой снова стали попадать только после смерти Сталина. В 1960-х несколько ее произведений вышли и за границей. Поэтессу два раза выдвигали на Нобелевскую премию, а за год до смерти она даже получила степень доктора Оксфордского университета.

Умерла Ахматова 5 марта 1966 года в Домодедово в Подмосковье. Ее похоронили под Петербургом в Комарово. Лев Гумилев прожил еще 26 лет. «Лучше бы было наоборот. Лучше бы я раньше нее умер», – сказал он после смерти матери.

Фото: 4traveler.ru