«Ленинградская симфония»: места Шостаковича в Петербурге

Первый дом

Местом рождения Шостаковича был дом №2 на Подольской улице. Отцу музыканта, которого тоже звали Дмитрий Шостакович, квартира в этом здании досталась от Главной палаты мер и весов, где он работал. Инженер-химик трудился там по приглашению Дмитрия Менделеев.

В этом же здании располагалась Городская поверочная палатка. Помещение для неё арендовал Менделеев, руководитель Главной палаты мер и весов.

Сейчас в доме находится школа №267. На фасаде висит памятная табличка о Шостаковиче-младшем.

Где: Подольская улица, 2А

Фото: gradpetra.net

Консерватория

Студентом Ленинградской консерватории Шостакович стал в 1919 году, когда ему было 13 лет. Он учился на фортепианном и композиторском факультетах.

Спустя пару лет умер отец Шостаковича, тогда у семьи музыканта практически не было денег. У Дмитрия Дмитриевича выявили туберкулёз желёз, болезнь он переносил тяжело.

Дипломной работой в 1926 году стала Первая симфония. Работу над ней Шостакович завершил в 19 лет. Произведение принесло ему международную славу. Уже через год симфонию сыграли в Берлине. А в 1931 году Шостакович стал преподавателем консерватории по классу сочинения.

Где: Театральная площадь, 3

Середина XX века. Фото: vk.com/piter.vzgladnazad

Дом кино

В кинотеатре, где сейчас располагаются Дом кино и «Родина», в середине 1920-х годов Шостакович подрабатывал тапёром. Это значит, что ему приходилось играть на пианино во время показа фильмов.

Такая же работа у композитора была в кинотеатре «Пикадилли», который сейчас называется «Аврора», и в «Баррикаде» на Невском проспекте, 15.

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Из-за подработки Шостакович иногда пропускал занятия. «Благодаря моей некоторой впечатлительности, я, когда прихожу домой, то в ушах у меня звучит киномузыка, в глазах стоят ненавистные мне герои. Из-за этого я долго не могу заснуть. Засыпаю не раньше как в 4-5 часов. Поэтому утром я встаю очень поздно и с больной головой и со скверным настроением. Ползут в голову всякие гнусные мысли, вроде того, что я продался за 134 рубля "Севзапкино" и что я стал кинопианистом», – так музыкант говорил директору консерватории Александру Глазунову.

В дальнейшем связь Шостаковича с миром кино была сотрудничеством с «Ленфильмом». Композитор написал музыку для двух десятков фильмов.

Где: Караванная улица, 12

Фото: domkino.spb.ru

Филармония

Первая симфония Шостаковича была представлена в зале Филармонии. Учреждение было важной частью жизни композитора, как и его великих предшественников.

В 1942 году, 9 августа, в Филармонии исполнили Седьмую симфонию, также известную как «Ленинградская». Одно из главных блокадных произведений играли без участия Шостаковича, который в тот момент находился в эвакуации.

Музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета были ослаблены из-за ситуации в осаждённом городе. Тем не менее на премьеру собрался полный зал слушателей.

В 1975 году, ровно через 33 года после премьеры Седьмой симфонии, скончался Шостакович. В декабре того года Филармонии присвоили имя композитора.

Где: Михайловская улица, 2

1948 год. Фото: philharmonia.spb.ru

Квартира на Марата

В доме на улице Марата семья Шостаковича жила с 1914 по 1933 год. Ей принадлежала квартира №7 на пятом этаже.

В здании, на котором есть мемориальная табличка, к 100-летию со дня рождения Шостаковича открылся музей-квартира. Он появился благодаря Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской.

Вскоре из-за возмущения жильцом дома вход в музей пришлось ограничить. Попасть туда можно лишь по особой договорённости с Фондом Ростроповича в Петербурге.

Где: улица Марата, 9

Фото: Максим Рыжов / 2gis.ru

Дом радио

Из Дома радио в августе 1942 года транслировался концерт, на котором состоялась премьера Седьмой симфонии Шостаковича. Это стало важным событием для блокадного города – произведение, ставшее символом надежды в осаждённом Ленинграде, звучало из всех приёмников.

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Ещё в июле того года командующий фронтом Леонид Говоров приказал сделать так, чтобы во время исполнения симфонии ни один снаряд не упал на Ленинград. Советские войска атаковали немецкие позиции, поэтому задача была выполнена.

Где: Итальянская улица, 27

Примерно 1958-1962 гг.Фото: vk.com/id2541685

Квартира в Дмитровском переулке

В 1934 году состоялась премьера оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Успешное произведение, которое за год представили полсотни раз, принесло Шостаковичу хороший гонорар.

С этих денег композитор купил квартиру в Дмитровском переулке. Позднее в ней какое-то время жила его мать.

Где: Дмитровский переулок, 3

Фото: citywalls.ru

Последний ленинградский адрес

Дом на углу Большой Пушкарской и Кронверкской был последним местом жительства Шостаковича перед эвакуацией из блокадного Ленинграда. Здесь композитор работал над Седьмой симфонией.

Шостаковичу принадлежала семикомнатная квартира на предпоследнем этаже. Он передал квартиру родственникам после войны, когда обосновался в Москве.

Где: Большая Пушкарская улица, 37

Фото: citywalls.ru

Улица Шостаковича

Дорога, названная в честь композитора, никак не была связана с Шостаковичем. Имя улице на севере Петербурга присвоили в 1977 году, через два года после смерти музыканта.

В 2009 году там установили памятник Шостаковичу. Пока что улица – единственная, которая носит имя композитора.

Фото: wikimapia.org