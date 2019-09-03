«Блестящий дворец»: век Дома кино на Караванной

Здание Дома кино, где сейчас показывают современные фильмы и классику кинематографа, существует чуть больше ста лет. Изначально оно не предназначалось для показа картин.

Петербургскому губернскому кредитному общество требовалось новое здание. Для него нашли место рядом с Манежной площадью на Караванной улице. Красивое сооружение в итальянском стиле строили в 1914-1916 годах. Авторами стали Константин Бобровский и Борис Боткин, выпускники Академии художеств.

Верхнюю часть здания украсили статуи грифонов. Рядом с ними по центру расположена декоративная часть с изображением трёх шаров, которые ещё со Средневековья были символами ростовщичества, то есть выдачи денег в долг с процентами.

«Сплендид-Палас», 1916-1917 гг. Фото: pastvu.com

Ради получения дополнительной прибыли в здании на Караванной открыли магазины и салон фотографии. Банковские конторы находились в верхней части дома.

Также в доме работал концертный зал с кинотеатром, который назвали «Сплендид-Палас», что в переводе с английского означает «Блестящий дворец». Его открыли в 1917 году. «Сплендид-Палас» не был первым кинотеатром столицы, но считался самым роскошным.

История сложилась так, что кредитное общество просуществовало лишь до 1918 года. Кинотеатр продолжил работать в здании на Караванной.

Восстановленный после блокады кинотеатр «Родина». Фото: citywalls.ru

В первую годовщину Октябрьской революции в «Сплендид-Палас» показатели один из первых советских фильмов. Пропагандистскую картину «Уплотнение» по сценарию Анатолия Луначарского сняли Александр Пантелеев, Николай Пашковский и Анатолий Долинов.

В фойе кинотеатра до сих пор есть мраморная доска, посвящённая памятному событию. При этом критики считают, что «Уплотнение», которое не полностью сохранилось до наших дней, вошло в историю только в качестве одного из первых фильмов СССР – культурная ценность картины была низкой.

Название «Сплендид-Палас» продержалось до 1924 года. Затем его переименовали в «Рот-Фронт» – в честь немецкой политической организации. Такое имя сохранялось до конца Великой Отечественной войны.

Примерно в эти же годы здесь работал Дмитрий Шостакович. В те годы великий композитор был студентом консерватории, который подрабатывал в качестве тапёра, то есть музыканта, подыгрывавшего происходящему на экране.

Фото: citywalls.ru

В кинотеатре состоялось ещё одно важное событие для истории отечественного кинематографа. Здесь в 1931 году показали «Путевку в жизнь» Николая Экка – первый звуковой фильм СССР.

С конца 1920-х годов по середину следующего десятилетия в здании «Рот-Фронта» занимались несколько театров. «Кривому зеркалу», «Театру малых форм» и коллективу «Комедия» выделили малый зал.

Затем «Рот-Фронт» немного сменил род деятельности. В 1937 году он стал первым в стране детским кинотеатром. Когда началась блокада Ленинграда, в «Рот-фронте» проводили утренники для воспитанников детских домов.

По окончании войны здание отреставрировали, работы заняли около полутора лет. Открытие обновлённого кинотеатра состоялось в июне 1948 года. Название по понятным причинам также изменилось – с «Рот-Фронта» на «Родину». В кинотеатре продолжили показывать детские фильмы.

1976 год. Фото: pastvu.com

Ещё один ремонт провели спустя десять лет. Тогда отреконструировали верхние этажи и восстановили дополнительный зрительский зал. Это позволило открыть в здании кинотеатра центр Союза кинематографистов, под чьим контролем работает кинозал Дома кино. В тот период на здании появилась мансарда с металлической крышей. Эта часть сильно выделяется на фоне всего остального фасада.

На протяжении десятилетий Дом кино и «Родина» остались независимыми друг от друга организациями. Уже в середине 2010-х годов из-за долгов по арендной плате Смольный собирался выселить Союз кинематографистов с Караванной. Позднее всё-таки удалось достичь договорённости с властями Петербурга – спасти петербургскую организацию удалось Союзу кинематографистов России, который погасил долг.

Сейчас в Доме кино показывают фестивальные фильмы, как старые, так и новые, и более массовые картины. В «Родине» нередко устраивают ретроспективы, проводят фестивали и спецпоказы.

Фото: Instagram / @zhimbieva_k, @liubov_botova