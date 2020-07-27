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Онлайн-забеги S10 Challenges: мотивация на быстрый бег и азарт рейтинга

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© Фото: Instagram / @vankabubnov

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Платформа S10.run устраивает разные забеги в формате онлайн – командную эстафету, рандомную дистанцию, два этапа в один день и так далее. Это помогает спортсменам хорошенько «продышаться» во время пандемии, когда все официальные старты отменены или перенесены на более поздний срок.

Ольга Иванова:

 

«Для меня челленджи S10 – это дословно «вызов» и «выполнение задания». В этом смысле онлайн-забеги – отличная тренировка без отговорок, торгов и компромиссов. А в условиях отсутствия беговых стартов ещё и прекрасная возможность коммуницировать и соревноваться с азартными любителями бега и веселья.

Мне без разницы, где бежать, но есть определённые требования к безопасности. Я предпочитаю малолюдные места, вдали от трасс и оживленного автомобильного движения. Также онлайн-забег предполагает прямую зависимость от оборудования, поэтому лучше оказаться в зоне уверенного приёма GPS.

Для меня огромный плюс челленджей S10 в том, что можно бежать именно тогда, когда чувствуешь себя готовой. Я бы очень долго ждала своего первого полумарафона, а так получилось испытать себя на полумарафоне «ЭФКО», заодно распробовала азарт эстафеты (спасибо команде!) и дистанцию 2 км. Это всё интересный опыт.

С удовольствием узнала, что мои соседи очень дружелюбны – на десятке и эстафете я получила большой заряд поддержки не только от семьи и «соперников», но и от встречных горожан! Наверное, видно было, что бегу по делу! Получилось в удовольствие!»
Фото: из личного архива
 

Ярослав Стороженко:

 

«Узнал об онлайн-забегах на платформе S10 из рекламы. Я занимаюсь бегом полупрофессионально, в месяц пробегаю 350-550 км. Самоизоляция никак на мне не отразилась. Теперь только старты в одного бегаю, а не в компании других спортсменов. Я вообще люблю один бегать, есть время поразмышлять.

Для соревнований выбираю как можно более ровную и пустую трассу. Большой трафик или светофоры могут помешать хорошему результату. Для меня самый оптимальный вариант соревноваться два раза в месяц, но не более. Сейчас я готовлюсь к выступлению на Московском марафоне».
Фото: из личного архива
 

Александрс Ращевскис:

 

«Тренируюсь на платформе S10.run уже почти год. Увидел анонс онлайн-забегов на сайте. Стараюсь участвовать в челленджах, если дистанция гонки вписывается в мой план тренировок.

Я часто тренируюсь в лесу, но быстро бегать там довольно рискованно. Поэтому для онлайн-забегов стараюсь выбирать локацию в соответствии с тренировочной задачей. При этом чтобы никому не мешать и иметь минимум помех.

Онлайн-забеги S10 для меня совершенно новый опыт. Сравнить их с реальными стартами, конечно, сложно, но в текущих условиях – это отличный вариант хорошенько «продышаться». Я их считаю своеобразной разновидностью темповой тренировки, но с дополнительной мотивацией».

Иван Бубнов:

 

«Не могу назвать себя фанатом онлайн-забегов, но в новых условиях взглянул на подобный формат стартов по-новому. Они прекрасно встраиваются в тренировочный процесс в качестве темповых тренировок и активных длительных. Основную часть тренировок я всегда делаю один, поэтому бег в одиночестве – привычное для меня состояние.

Я тренирую на платформе S10.run, поэтому о челленджах знал ещё до того, как они перешли в онлайн. Но возможности участвовать в ранних underground не было, так как находился вне Москвы и Петербурга.

Хорошо, что S10 даёт временной коридор для старта. Так я могу наиболее удобно встроить онлайн-забеги в тренировочный процесс. С маршрутом особо не заморачиваюсь, обычно бегаю кольцевой или возвратный, чтобы не нарушать правила челленджей. В Смоленской области, где я сейчас нахожусь, довольно рельефно, поэтому обычно получается ещё и неплохой набор высоты, что тоже не может не радовать.

Онлайн-забеги – прекрасная возможность разнообразить тренировочный процесс, почувствовать, пусть и не полностью, соревновательный азарт и сравниться с ребятами, которые бегают в других городах. Очень круто, что S10, как и положено онлайн-платформе, оказались в этом формате на передовой».
Фото: из личного архива
 

Юлия Климова:

 

«Уже почти год занимаюсь на платформе S10 с тренером Денисом Васильевым. После отмены и переноса стартов, мотивация тренироваться упала, делать какие-то сложные работы совсем не хотелось. Денис как-то скинул ссылку на онлайн-забег в Туле от S10 и предложил поучаствовать.

Я побежала свою пятерку, обсудили результат с тренером: нужно работать над скоростью. На этом интерес к гонке прошёл, я даже не смотрела протокол, пока тренер не сказал, что я первая среди девушек. С этого момента меня затянуло в челленджи и рейтинг.

Потом я стала бегать на время дистанции которые планировала для обычных стартов. На 10 км установила личник, сбросив больше двух минут. Челленджи не надоедают, ведь на тренировке сложно себя заставить хорошо выложиться. Ну и организаторы каждый раз придумывают что-то новое: была командная эстафета, бегали рандомную дистанцию, попробовали два этапа в один день».
Фото: из личного архива
 

Диана Евтихиева:

 

«Узнала о челленджах от тренера, с которым занимаюсь на платформе S10. Решила поучаствовать, так как сейчас стартов нет, а моя мотивация как раз в получении наград и становиться выше-быстрее.

Бегаю челленджи не на максимуме, но близко к нему. Выбираю сама и прошу включить в план. Мне нравится быть в рейтинге и повышать очки тренеру. Бег в одиночку прекрасен, так же, как и в толпе или группе. Толпа тебе прибавляет сил, в группе общаешься, подпитываешься энергией единомышленников, узнаёшь много интересного по теме. Бег наедине с собой – это время медитации, подкастов и аудиокниг. За время карантина столько всего прослушала!

Выбираю для онлайн-забегов трассу без вынужденных остановок и больших перепадов высот. Платформа S10 помогает отлично поддерживать форму, а челленджи исключительно для разнообразия и повышения мотивации. В одиночку сделать личник – это настоящий подвиг. На онлайн-забеге нет никого рядом, кто страдает вместе с тобой. Поэтому я для себя работу на максимуме и обновление личников я оставила на обычные старты, которые должны скоро возобновиться».
Фото: из личного архива

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