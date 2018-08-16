Приемная комиссия в Европейском университете стартует 21 августа

Европейский университет в Петербурге начнет приемную кампанию во вторник, 21 августа. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на руководителя аппарата ректора Аллу Самолетову.

Будущие студенты смогут подать заявления до 12 сентября включительно. В ЕУ в грядущем учебном году будет 90 стипендиальных мест.

Обучать студентов в вузе начнет 1 октября. В этом году университет ждет только магистрантов, прием в аспирантуру ожидается через год.

В начале августа университет после нескольких попыток смог пройти проверку Рособрнадзора. Через неделю чиновники вернули вузу лицензию.

Образовательное учреждение лишилось лицензии в августе 2017 года. Вуз неоднократно пытался оспорить решение в суде, но получал отказ. В конце июня 2018 года ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии, после чего в аппарате ректора заявили, что не собираются больше судиться с Рособрнадзором.

В начале августа чиновники не нашли никаких нарушений в вузе. Через неделю университету вернули образовательную лицензию.