Учебный год в Европейском университете начнется 1 октября

Европейский университет планирует начать учебный год 1 октября. Об этом сообщил «Интерфакс».

Прием в магистратуру и на программы дополнительного профессионального образования запустят в течение недели. В аспирантуру будут набирать только в следующем учебном году.

В аппарате ректора вуза отметили, что в магистратуре предусмотрено 90 мест, обеспеченных стипендией. По предварительной оценке, в новом учебном году в университете будут обучать около 300 студентов.

«Прежде всего, Европейский университет планирует восстановить тех студентов, которые были вынуждены отчислиться после первого курса магистратуры в связи с отзывом лицензии», – добавили в ЕУ.

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В начале августа университет после нескольких попыток смог пройти проверку Рособрнадзора. Через неделю чиновники вернули вузу лицензию.

Образовательное учреждение лишилось лицензии в августе 2017 года. Вуз неоднократно пытался оспорить решение в суде, но получал отказ. В конце июня 2018 года ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии, после чего в аппарате ректора заявили, что не собираются больше судиться с Рособрнадзором.