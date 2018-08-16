МИД РФ призвал наказать вандалов, осквернивших кладбище советских воинов в Польше

Министерство иностранных дел РФ призвало как можно быстрее расследовать осквернение кладбища советских воинов и военнопленных в Гданьске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД заявили, что вандалы сломали либо повредили 23 звезды на могилах. В министерстве отметили, что местные власти начали устранять причиненный ущерб.

«Гданьский инцидент – очередное звено в целой серии хулиганских атак на наши памятники и кладбища в Польше, которую мы наблюдаем все последние годы. Считаем подобные выходки следствием деструктивной линии официальной Варшавы, стремящейся под лозунгом «декоммунизации» зачистить территорию страны от любых напоминаний о ее освобождении Красной Армией на исходе Второй мировой, переиначить послевоенную историю», – сказали в МИД.

В министерстве добавили, что настаивают, чтобы виновных наказали как можно скорее. «Призываем польскую сторону выполнять свои международные обязательства и помнить о моральном долге перед памятью погибших героев и жертв войны», – подчеркнули в ведомстве.

Власти Польши ранее приняли поправки, согласно которым предусматривается снос советских памятников. По данным Института национальной памяти Польши, это коснется более чем 450 монументов. Под действие закона не попадают кладбища и места захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров назвал происходящее «русофобией в качестве национальной идеи».