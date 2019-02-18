Самое крупное сооружение из чугуна: интересные факты о Московских воротах в Петербурге

«Голова моя воспламенилась»

О строительстве триумфальной арки на въезде в Петербург со стороны Москвы задумалась еще Екатерина II. Эта идея пришла ей в голову после покупки коллекции рисунков французского архитектора Шарль-Луи Клериссо, посвященной античным руинам. Императрица писала своему посреднику в закупке произведений искусства барону Гримму: «После нескольких дней занятия во все часы досуга неотрывным рассматриванием рисунков Клериссо. Голова моя воспламенилась, она желает, чтобы он мне сделал рисунок ворот города Петербурга на дороге в Москву». В своих письмах она также всячески восхваляла работы архитектора.

Гримм проявил мудрость и рассказал обо всем Клериссо. Похвала Екатерины ему польстила, он принялся создавать проект арки, а точнее «работал в течение четырех с половиной месяцев без остановки и почти день и ночь над моделью ворот, чтобы не пропустить сезон навигации».

Летом 1781 года проект из шести графических листов и модель ворот прибыли в Петербург. Кстати, листы сейчас хранятся в Эрмитаже, а модель – в музее Академии художеств.

Позже императрица, перечисляя свои новые приобретения, писала: «Посреди всего этого возвышаются ворота Клериссо, которые очень хороши на вид, но дороги в исполнении: нужно будет подумать». Из-за нехватки средств 26-метровое сооружение так и не увидело свет.

Модель триумфальных ворот Клериссо. Источник: «Мир Петербурга»

На месте бывшей Московской заставы

В 1824 году о создании триумфальной арки на Московской заставе заговорили вновь. Президент Академии художеств Алексей Оленин в своей записке о необходимости перестройки Нарвских триумфальных ворот писал: «Достохвальная мысль: увековечить деяния отборной части войск сооружением твердого и великолепного памятника, не родит ли другого не менее достойного помышления воздвигнуть таковые ворота славы в честь целого Российского войска при въезде в город из Москвы».

Поэтому архитектор Василий Стасов, занимаясь Нарвскими воротами, в 1827 году заодно создал проект и Московских ворот. Это был свободно стоящий 20-колонный портик, отлитый из чугуна, с 30 медными статуями и монументом «Колесница Славы».

Вскоре Российская империя победила в двух войнах – в Русско-персидской (1826-1828) и в Русско-турецкой (1828-1829). В начале 1831 года был утвержден проект создания круглой площади и триумфальной арки на месте бывшей Московской заставы (отсюда и название) на оси Московского шоссе у новой границы Петербурга.

Изначально Николай I хотел, чтобы ворота стояли поближе к центру города, но из-за быстрого темпа роста столицы империи от этой идеи пришлось отказаться.

Возвращение гвардии в Петербург с Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Источник: citywalls.ru

От приказа до возведения

«Тут воздвигать ворота надобно! Будут гостей встречать и о величии нашем сообщать!» – приказал Николай I.

Затем объявили конкурс. Вариантов было предостаточно, но все они были либо чрезмерно пышными, либо слишком тяжелыми. Императору приглянулся проект инженера Альберта Кавоса (он, между прочим, проектировал Мариинский театр), который состоял из трехпролетной дорической колоннады, трехпролетной триумфальной арки и двух пирамидных обелисков. На последних были бы выбиты названия городов, возле которых происходили сражения. Со стороны Москвы предполагалось воздвигнуть трехпролетную триумфальную арку, увенчанную монументом «Колесница Славы». Однако проект оказался сильно дорогим.

Архитектором в итоге назначили Василия Стасова, который вот-вот закончил с Нарвскими воротами. Ему пришлось разработать максимально «скромное» решение, поэтому он отказался от богатого скульптурного убранства и уменьшил число колонн до 12.

Сначала возвели деревянную модель. Николай I высказал свои замечания по поводу проездов между колоннами и высоты аттика. Также немного сдвинулось место установки арки. Стасов доработал проект и затем его утвердили.

Строительство ворот было довольно долгим – с 1834 по 1838 год. Это и неудивительно, ведь на тот момент насколько крупных сооружений из чугуна не делал никто в мире. Высота ворот получилась чуть ниже варианта Клериссо – 24 метра, ширина – 36 метров, а высота колоннады – 15 метров.

Колонны строились по принципам, известным еще с Древней Греции: стволы колонн пустотелые, каждая из них состоит из девяти точно подогнанных блоков-колец. Общий вес колонн – 450 тонн.

Фигуры гениев

Фигуры, украшающие ворота и другие скульптурные детали планировали создавать по эскизам Стасова. Однако их не оценил император. Поэтому заказ на создание «гениев наподобие кариатид одной формы» был направлен скульптору Б.И. Орловскому.

Через два месяца после подписания контракта Орловский представил вместо одной семь моделей гениев и 32 модели щитов с гербами губерний России (вместо шести, как требовалось по контракту). А инициатива, как известно, наказуема. Скульптора даже хотели оштрафовать за нарушение сроков. Но вмешался Стасов. И в январе 1835 года гении и трофеи Орловского были одобрены Николаем I.

Орловский выполнил модели из гипса. На заводе по ним были выбиты фигуры из красной меди, которые затем установили на ворота в 1837 году. Однако с окраской вышла заминка – ее завершили только к концу августа 1838 года. Официальная церемония открытия ворот состоялась 16 октября 1838-го.

Помимо самих ворот, в каждом из двух боковых пешеходных проходов установили чугунные скамейки, а по сторонам от ворот появились два симметричных кирпичных здания кордегардий (помещения для караула). Они представляли собой в плане прямоугольник, по углам которого возвышались башни. Кордегардии соединялись с воротами решеткой.

Московские ворота в 1890-х годах. Фото К.К. Буллы. Источник: wikimedia.org

Ворота разбирали и собирали, площадь переименовывали, а колонны использовали на войне

Стояли ворота почти что в поле, но о них знали все. Пустырь со временем стал площадью. И все бы хорошо, но через сто лет, в 1936 году, арку разобрали по приказу Советского правительства.

Тогда ее хотели перенести в новый планируемый центр города с главной площадью у Дома Советов на Московской площади. Воротами хотели украсить будущий парк (сейчас на том месте находится Парк Победы).

Колонны отвезли на склад, а декоративные элементы – в музей Академии Художеств. С началом Великой Отечественной войны работы по разбивке площади прервались. Колонны даже использовали на южном фронте города в качестве дополнительных противотанковых сооружений.

В 1956 году ворота решили восстановить на первоначальном месте. Но оказалось, что из 108 чугунных деталей колонн сохранились 65. Со скульптурами было еще хуже: 13 лишь фигур подлежали реставрации, а остальные 17 нужно было изготавливать заново.

Хрущев все же утвердил планы. Деньги выделили. И в 1959-1960 годах Московские ворота заняли свое законное место. Только уже без кордегардий. В 1961 году там же появилась станция метро «Московские ворота».

В мае 1965-го площадь Московские Ворота была переименована в Московскую. Спустя всего 3 года, в октябре 1968 года, название вернули. Московской назвали другую безымянную площадь города у Дома Советов.

Московские ворота. 1963 год. Источник: «Мир Петербурга»

Про обидную фразу Николая I

Надпись, которой украсили арку, придумал лично Николай I: «Победоносным Российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 годах».

В 2000-х годах у реставраторов по поводу нее даже возникли вопросы. Было очевидно, что часть про «усмиренную Польшу» может обидеть поляков, а отношения между странами и так были напряженными. Пришлось просить у МИД письменного разрешения. Надпись оставили.

В 2003 году недалеко от ворот также установили памятный знак о существовании здесь городской заставы.

Фото: Livejournal / @alkopona