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Лучший во всём: топ-7 рекордов Петербурга

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© Фото: Instagram / @deniskaoi

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Собрали городские объекты и места-рекордсмены, которым могут позавидовать другие города не только России, но и Европы.

Самая большая площадь

 

Самой крупной площадью города на Неве многие считают Дворцовую. На самом деле это Московская площадь, занимающая 13 гектаров. 

Такой гигантский размер связан с тем, что в 1930-е годы здесь собирались разместить административный центр Ленинграда, как можно дальше от границы с Финляндией (площадь в то время проходила недалеко от Сестрорецка). На Московской даже успели возвести Дом Советов.

Однако с финской войной государственная граница отодвинулась далеко на север, поэтому новый центр города создавать не пришлось. А Дом Советов ныне занимают коммерческие организации.

Фото: Livejournal / @pantv
 

Самое высокое здание в Европе

 

Здание, которое многие петербуржцы с любовью, а некоторые с неприязнью называют «кукурузиной», было построено на севере Петербурга в 2018 году. Это самый высокий небоскрёб в Европе, входящий в топ-20 высоких зданий, когда-либо построенных человеком. Вместе со шпилем высота «Лахта Центра» составляет 462 метра.

Если вспомнить историю, с 1733 года самым высоким зданием города на Неве был Петропавловский собор, который держал рекорд более двух веков. В 1960-х появилась телевизионная башня (312,8 метров), а в 2012 году был введён в эксплуатацию небоскрёб «Лидер-Тауэр» (145,5 метров).

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Фасад «Лахта Центра» иногда оживляет мультимедийная подсветка, которая в зависимости от событий и дня транслирует разные изображения – от словесных поздравлений до картинок.

В ближайшее время на последнем этаже здания, на отметке 360 метров, откроется закрытая обзорная площадка с панорамным остеклением. Угол обзора – 360 градусов. Поднимать посетителей на высоту будут специальные высокоскоростные лифты.
Фото: Instagram / @l_dol, @y.olkhovskaya
 

Самый длинный дом

 

Знаменитый дом-«змея», который можно назвать петербургской Китайской стеной, расположен на улице Пионерстроя. Его длина – 700 метров. Состоит конструкция из нескольких зданий, соединённых между собой арками: № 7/3, 15/2 и 19/2. 

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Похожие дома можно встретить в Чехии, Польше и других странах. Комнаты в них обычно имеют пять углов, а в некоторых местах стены даже выступают за пределы здания. Кстати, дом отлично защищает район от ветров с Финского залива.

Фото: orekhov.photo
 

Самая узкая улица

 

На Васильевском острове между 1-й и 2-й линиями находится улица шириной всего 5,6 метров. Она начинается от Румянцевского сада и Академии художеств и упирается в Средний проспект.

Возникла улица в 1720-х годах как дорога от Меншиковского рынка, нарушив стройность петровских линий на острове. Первоначально у неё не было официального названия, а среди местных жителей дорога звалась Песочным переулком. В 1871 году переулок переименовали в Соловьёвский (по имени золотопромышленника и мецената, за чей счёт был разбит Соловьёвский сад, к которому выходит улица), а в 1952 году – в улицу Репина (выдающийся живописец учился как раз в Академии художеств).

С этим местом связаны и тяжёлые воспоминания: во время блокады Ленинграда, в зиму 1941–1942 годов, переулок был моргом.

Долгое время улица также оставалась единственной в городе мощёной камнем по всей своей площади, но несколько лет назад тротуары заасфальтировали.
Фото: Instagram / @thereallemberg, @aedgynvael
 

Самый широкий мост

 

Синий мост – настоящий мост-невидимка, который легко спутать с площадью (хотя формально он и входит в ансамбль Исаакиевской площади). Ширина переправы – 97,3 метров. Говорят, что два императора отвернулись от моста: Медный всадник и памятник Николаю I стоят спинами к переправе.

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Мост-площадь стал таким не сразу: расширить переправу через Мойку решили, когда началось строительство Мариинского дворца для дочери Николая I, Марии Николаевны.
Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk, mostotrest-spb.ru
 

Самая старая и длинная линия метро

 

Кировско-Выборгская или «красная» ветка – самая старая линия Петербургского метрополитена. В 1955 году по ней пошли первые электропоезда ленинградской подземки, сейчас же её крайний северный участок находится в пределах Ленинградской области.

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Всего «красных» станций насчитывается 19 штук. Длина линии – почти 30 км. Чтобы перебраться из одного конца в другой потребуется около 48 минут (для сравнения, чтобы проехать самую длинную линию метро в Москве – Арбатско-Покровскую – потребуется около 60 минут).

Красный цвет линия получила по аналогии с первой линией Московского метрополитена – Кировско-Фрунзенской (ныне Сокольнической) – и по основному цвету советской эпохи. Названы ветки были в честь революционера Сергея Кирова.

Схема трассы первой очереди ленинградского метрополитена, запущенной в 1955 году. Все станции были выполнены в стиле сталинского классицизма. Фото: wikipedia.org
 

Самая глубокая станция метро в России

 

В конце 2011 году на схеме Петербургского метрополитена появилась станция «Адмиралтейская», которая ещё до открытия побила сразу два рекорда: стала самой глубокой станцией подземки города на Неве и одной из самых глубоких станций в мире. Её глубина – 86 метров.

«Адмиралтейская» – это великий петербургский долгострой, который тянулся с 1980-х годов. Для станции долгое время не могли найти подходящего места под вестибюль: наверху на каждом шагу – памятники архитектуры.

В итоге под вестибюль выбрали здание на Малой Морской, известное тем, что это был первый дом, восстановленный после Великой Отечественной войны.

Фото: wikipedia.org
 

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