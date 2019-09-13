Иван Павлов: первый нобелевский лауреат из России

Один из самых известных русских учёных, Иван Петрович Павлов, рос в не самом обычном для его ремесла окружении. И по отцовской, и по материнской линии его предками были священнослужители.

Тем не менее это действительно сыграло свою роль в жизни Павлова. Изначально, как и хотели его родители, он поступил в духовное училище в родной для себя Рязани и даже закончил его. После он стал учиться в семинарии, где в самом конце обучения познакомился с книгой профессора Ивана Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Небольшой трактат стал отправной точкой для Павлова в мир науки. Будущий учёный ещё с юных лет интересовался окружающим миром, а когда прочитал книгу, сразу понял, что хочет изучать физиологию. Для этого он через некоторое время поступил в Петербургский университет.

После переезда город на Неве стал для Павлова вторым домом. Здесь он провёл большую часть своей жизни.

Также Павлов отмечал важность трудов мыслителей середины XIX века. «Под влиянием литературы шестидесятых годов, в особенности Писарева, наши умственные интересы обратились в сторону естествознания, и многие из нас – в числе этих и я – решили изучать в университете естественные науки», – писал он.

Иван с братом Дмитрием. Фото: commons.wikimedia.org

В Петербургском университете одним из преподавателей Павлова был Дмитрий Менделеев. Это не единственная связь двух учёных – у автора периодической системы химических элементов ассистентом был младший брат Павлова Дмитрий.

Кстати, семья учёного была очень большой. Иван Петрович был старшим ребёнком – из десяти детей. Но половина братьев и сестёр скончалась в раннем детстве.

Важную роль для Павлова сыграл другой преподаватель – Илья Цион. Физиолог и доктор медицинских наук считался очень противоречивой личностью. Он, помимо преподавания, прославился как авантюрист и махинатор.

Благодаря Циону Павлов занялся первым научным исследованием. Он изучал связь нервных клеток с работой поджелудочной железы. Работа была очень успешной – молодого учёного наградили золотой медалью университета.

Фото: commons.wikimedia.org

В 1875 году Павлов стал кандидатом естественных наук. После этого он поступил на учёбу в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Будущий академик хотел стать помощником Циона, однако учёный к тому времени покинул Россию – из-за плохого отношения к своей эксцентричной персоне.

В качестве руководителя Павлов выбрал профессора Константина Устимовича. Под его началом он работал на кафедре физиологии ветеринарного отделения Медико-хирургической академии. По рекомендации Устимовича Павлов отправился в Польшу, чтобы посотрудничать со специалистом по пищеварению Рудольфом Гейденгайном.

«Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то их не хватило бы вам. Большего напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях», – такой позиции придерживался Иван Петрович.

Благодаря такой практике Павлов смог вскоре попасть в лабораторию при клинике Сергея Боткина. Знаменитый врач сам предложил ему рабочее место.

С той поры, то есть с 1878 года, учёный занимался изучением физиологии пищеварения. Он посвятил этому больше 20 лет – и благодаря исследованиям смог получить Нобелевскую премию.

Фото: commons.wikimedia.org

У Павлова было время не только на науку, но и на личную жизнь. Женой учёного стала его давняя подруга Серафима Карчевская.

К сожалению, родители Ивана Петровича выступали против брака. Они планировали, что их сын станет мужем дочерью одного обеспеченного чиновника. Но Павлов не стал их слушать – и втайне женился на Серафиме.

Вместе они провели более 50 лет. У пары было пять детей, один из которых умер в детстве, а другой скончался за год до смерти отца.

Спустя пару лет учёный защитил диссертацию, после чего снова отправился в Европу, ради чего пришлось отказаться от назначения на должность приват-доцента Медицинско-хирургической академии. В Германии он проходил стажировку у нескольких именитых физиологов.

На родину Павлов вернулся в 1886 году. Тогда же он получил хорошую должность – его сделали главой лаборатории клиники Боткина.

С тех пор карьера учёного шла в гору. С каждым годом Павлов становился всё известнее, а его работы становились важными для научного мира.

Фото: commons.wikimedia.org

После нескольких лет в клинике Боткина учёный стал заведующим кафедрой фармакологии Военно-хирургической академии. Вскоре его назначили на должность руководителя физиологического отдела Института экспериментальной медицины.

В середине последнего десятилетия XIX века Павлова сделали руководителем физиологических исследований Военно-медицинской академии. Эту должность он сохранял 30 лет.

В тот период поддержку Павлову и его ученикам оказал Альфред Нобель, учёный, промышленник и основатель Нобелевской премии.

«Альфред Нобель проявил живой интерес к физиологическим экспериментам и предложил нам от себя несколько очень поучительных проектов опытов, которые затрагивали высочайшие задачи физиологии, вопрос о постарении и умирании организмов», – рассказывал Павлов.

При этом он был известен как коллекционер бабочек. Их учёный собирал какое-то время, после чего переключился на марки.

Картина Михаила Нестерова. Фото: commons.wikimedia.org

В 1904 году Иван Петрович стал первым обладателем Нобелевской премии из России. Его наградили за изучение физиологии пищеварительного тракта.

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С этими работами связан термин «собака Павлова». Учёный с помощью животных доказал существование условного, то есть приобретённого рефлекса.

Опыт был таким: у собак во время приёма пищи был зрительный или слуховой раздражитель, например, звонок. Через некоторое количество повторов этот звук будет провоцировать повышенное выделение слюны – организм будет ожидать еду из-за раздражителя.

Павлову приходилось много работать с животными, для чего приходилось их убивать. Учёный очень переживал из-за этого.

«Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжёлое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрёк, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям», – сказал он однажды.

Фото: commons.wikimedia.org

С тех пор Павлов оставался одним из наиболее известных русских учёных. Когда началась Октябрьская революция, Королевская шведская академия наук предложила ему переехать в Стокгольм. Павлову пообещали собственный институт. Но он отказался.

Павлов полностью выступал против коммунизма, однако покидать родину не хотел. «Я был, есть и останусь русским человеком, сыном Родины, её жизнью прежде всего интересуюсь, её интересами живу, её достоинством укрепляю своё достоинство», – говорил он.

Тем не менее власти не трогали Павлова за его убеждения. Он спокойно продолжал работать, а в 1925 году даже стал главой Института физиологии Академии наук СССР.

Умер академик Павлов в 1936 году, когда ему было 86 лет. За год до смерти учёного его на Международном конгрессе физиологом наградили званием старейшины физиологов мира.

Память о Павлове увековечена во множестве объектов. Например, в его честь назвали астероид, кратер на обратной стороне Луны и улицу в Петербурге.

Памятник на Тифлисской улице в Петербурге. Фото: «Яндекс.Карты»