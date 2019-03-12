Жорес Алферов: от золотой медали до Нобелевской премии

Жорес Алферов всегда выступал против Единого государственного экзамена. По мнению лауреата Нобелевской премии, подобный формат подходит лишь при получении прав в автошколе.

«Но не в университетах. Для нас всегда, даже для тех, кто имел золотую медаль, было обязательным собеседование. Так должно быть и сейчас. Вот и все», – рассказывал он в интервью «Росбалту» в 2009 году.

Сам Алферов, которого назвали в честь лидера французской социалистической партии Жана Жореса, получал образование в Минске и в Ленинграде. В первом городе он окончил с золотой медалью среднюю школу, а затем пару семестров учился в Белорусском политехническом институте. В Северной столице Алферов без экзаменов поступил в Ленинградский электротехнический институт.

Важнейшим местом работы для ученого стал Физико-технический институт имени Иоффе. Уже в зрелом возрасте, с 1987 по 2003 год, он занимал должность его директора.

Алферов (крайний справа) с коллегами после получения Ленинской премии в 1972 году. Фото: Вячеслав Андреев

По словам Алферова, большое влияние на него оказал школьный учитель физики Яков Мельцерзон. «Яков Борисович проводил сдвоенные уроки, вернее, это даже трудно было назвать уроками: он читал настоящие лекции, обращался с нами не как со школярами, а как со взрослыми студентами», – говорил ученый.

Будущий академик попал в Физико-технический институт, когда в нем выполняли важное задание от властей по разработке полупроводниковых приборов. При участии Алферова, который занимался в лаборатории Владимира Тучкевича, были созданы первые в Советском Союзе транзисторы – устройства, позволяющие усиливать и преобразовывать электрические сигналы. Подобные компоненты вошли в основу многих электронных устройств.

В дальнейшем Алферов занимался проблемой гетеропереходов, контактов между двумя различными по химическому составу полупроводниками. Благодаря открытиям в этой сфере ученый и получит Нобелевскую премию.

В первые годы работы в лаборатории Алферов тратил по три часа на дорогу туда и обратно. Он попросил Тучкевича разрешить принести раскладушку, чтобы спать в его кабинете и не тратить время впустую.

«Наступили самые замечательные годы моей жизни: круглые сутки в Физтехе! В гастрономе напротив института купишь кефира, колбаски, поужинаешь и до двух-трех часов ночи работаешь в свое удовольствие», – рассказывал потом Алферов.

Жил в лаборатории он и после неудачного брака с девушкой из Тбилиси, о которой не любил вспоминать. Супруга вскоре после свадьбы быстро перебралась в Ленинград, родила дочь, а затем отсудила у Алферова квартиру. Ученый потом постоянно проводил время в институте, что плодовторно сказалось на его достижениях.

Со второй супругой, Тамарой, Алферов познакомился на отдыхе в Сочи. От нее у академика появилась приемная дочь Ирина, а также родился сын Иван. С сотрудницей подмосковного НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко ученый прожил больше 50 лет – вплоть до своей смерти. «Ей часто приходилось оставаться дома одной, ждать, но она всегда знала, что это для нашего общего счастья, всегда понимала, что главное в моей жизни – это Физтех и лаборатория», – говорил Алферов.

Фото: стенгазета Физтеха / citywalls.ru

Ученые из СССР и других стран в 1960-х годах поняли, что создание полупроводников на основе гетероструктур открыло бы большие возможности в мире технологий. Специалисты не могли подобрать идеально подходящие для этого материалы. Первым это получилось у Алферова.

Ему вместе с коллегой Рудольфом Казариновым удалось создать полупроводниковый лазер. С его помощью передается сигнал интернета, мобильной связи, работают DVD-диски, лазерные принтеры и другие устройства, без которых сложно представить современную жизнь.

За разработку гетеролазера Алферов получил во Франклиновском институте в США престижную медаль Стюарта Баллантайна. Через год он стал обладателем Ленинской премии, одной из крупнейших в СССР наград за достижения в науке, литературе, архитектуре и искусстве.

Нобелевскую премию Алферов получил в 2000 году. Половину награды «За фундаментальные работы, заложившие основы современных информационных технологий посредством создания полупроводниковых гетероструктур, используемых в сверхвысокочастотной и оптической электронике» ученый получил вместе с Гербертом Кремером, американским физиком немецкого происхождения. Вторая половина досталась Джеку Килби за изобретение микросхемы.

Алферов получает Нобелевскую премию из рук короля Швеции Карла XVI Густава. Фото: Henrik Montgomery/Pressens Bild, via Associated Press

Алферова интересовала не только наука, но и жизнь общества. Он не раз критиковал социальное расслоение, проникновение Русской православной церкви во все сферы общественной жизни и проблемы образования.

«Когда мы запустили спутник, Эйзенхауэр и Кеннеди сказали, что русские выиграли космическую гонку не на ракетном полигоне, а за школьной партой. Когда я в 1970 году читал лекции в одном из американских университетов, я был поражен крайне низкому уровню американских студентов 1-2 курсов. Сейчас, когда я слышу ответы некоторых школьников в ЕГЭ, я уже поражаюсь в другую сторону», – сказал ученый в интервью порталу «Накануне.ru».

Чтобы влиять на жизнь в России, Алферов в 1995 году стал депутатом Государственной думы РФ. В нижней палате парламента он работал вплоть до своей смерти.

«Самая главная проблема российской науки, о чем я не устаю говорить, – это невостребованность ее результатов ни экономикой, ни обществом», – сказал Алферов «Аргументам и фактам». И добавил, что если бы не 90-е годы, то айфоны и айпады выпускали бы не в Штатах, а в России.

Алферов с президентом России Владимиром Путиным. Фото: alferov.it