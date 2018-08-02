  • 2 Август 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 22:20 63.4560  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 22:20 73.5223  
Нефть($) 02.08.2018 73.36 +1.24
Нефть(p) 02.08.2018 4573.49 +53.87

Картина дня: отравление на теплоходе «Лунная соната», подробности теракта в Петербурге и упавший воздушный шар

Автор:


© Фото: Instagram / @infoflotcruise

Темы дня

Сколько пассажиров пострадали при отравлении, что нового сообщили следователи о взрыве в петербургском метро и почему в Петербурге упал шар с молодоженами.

Главной темой суток, согласно «Монитору», стало массовое отравление на круизном теплоходе «Лунная соната». Пострадали более 50 пассажиров.

Cпециалисты управления Роспотребнадзора по Ленобласти полагают, что причиной отравления пассажиров могла стать не плохая пища, а норовирус. Среди характерных симптомов этого недуга – высокая температура, понос, рвота и слабость.

Впрочем, кухня теплохода оставляла желать лучшего. У части работников ресторана отсутствовали медкнижки, были нарушены условия хранения пищи, не соблюдены правила товарного соседства, отсутствовала маркировка.

В больницу был доставлен один подросток, он находится в состоянии средней тяжести. Еще трое детей в состоянии средней тяжести оставались на борту под наблюдением врача.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Директора ресторана задержали. Согласно данным на сайте «Инфофлота» (организатор тура, – прим. ред.), им является Елена Чернова.

Второй темой дня, по версии «Монитора», стало завершение расследования по делу о теракте в петербургском метро. Первыми об этом написали 78.ru (09:05), АБН (09:37) и «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» (10:05).

Взрыв бомбы в петербургском метро, случившийся в апреле 2017 года, организовали и осуществили члены запрещенной в России террористической группы «Катиба Таухид валь-Джихад», созданной в Сирии выходцем из Киргизии Сирожидином Мухтаровым, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По ее словам, завершено следствие в отношении 11 обвиняемых.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, террористическом акте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В ближайшее время материалы уголовного дела предоставят обвиняемым для ознакомления.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало падение воздушного шара с молодоженами в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (02:20), Gazeta.SPb (11:40) и «Невские новости» (11:45).

Вечером 1 августа воздушный шар с молодоженами рухнул в лесу недалеко от одного из садоводств под Новой Ропшей, сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам одного из свидетелей инцидента, аэростат запутался в деревьях. Чтобы поднять его вверх молодые люди прибавили огонь. В итоге воздушный шар ненадолго набрал высоту, а затем упал, задев линию электропередач. Жители близлежащего садоводства сообщили, что у них отключилось электричество.

Пилот воздушного судна Денис Радецкий рассказал, что инцидент случился из-за сильного ветра. Он решил не рисковать, перелетая лес в темноте, поэтому приземлился не в том месте, где изначально планировал.

Самыми оперативными стали «Невские новости», 78.ru и АБН.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    02.08.18
    Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов
    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram