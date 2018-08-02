Картина дня: отравление на теплоходе «Лунная соната», подробности теракта в Петербурге и упавший воздушный шар

Главной темой суток, согласно «Монитору», стало массовое отравление на круизном теплоходе «Лунная соната». Пострадали более 50 пассажиров.

Cпециалисты управления Роспотребнадзора по Ленобласти полагают, что причиной отравления пассажиров могла стать не плохая пища, а норовирус. Среди характерных симптомов этого недуга – высокая температура, понос, рвота и слабость.

Впрочем, кухня теплохода оставляла желать лучшего. У части работников ресторана отсутствовали медкнижки, были нарушены условия хранения пищи, не соблюдены правила товарного соседства, отсутствовала маркировка.

В больницу был доставлен один подросток, он находится в состоянии средней тяжести. Еще трое детей в состоянии средней тяжести оставались на борту под наблюдением врача.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Директора ресторана задержали. Согласно данным на сайте «Инфофлота» (организатор тура, – прим. ред.), им является Елена Чернова.

Второй темой дня, по версии «Монитора», стало завершение расследования по делу о теракте в петербургском метро. Первыми об этом написали 78.ru (09:05), АБН (09:37) и «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» (10:05).

Взрыв бомбы в петербургском метро, случившийся в апреле 2017 года, организовали и осуществили члены запрещенной в России террористической группы «Катиба Таухид валь-Джихад», созданной в Сирии выходцем из Киргизии Сирожидином Мухтаровым, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По ее словам, завершено следствие в отношении 11 обвиняемых.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, террористическом акте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В ближайшее время материалы уголовного дела предоставят обвиняемым для ознакомления.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало падение воздушного шара с молодоженами в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (02:20), Gazeta.SPb (11:40) и «Невские новости» (11:45).

Вечером 1 августа воздушный шар с молодоженами рухнул в лесу недалеко от одного из садоводств под Новой Ропшей, сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам одного из свидетелей инцидента, аэростат запутался в деревьях. Чтобы поднять его вверх молодые люди прибавили огонь. В итоге воздушный шар ненадолго набрал высоту, а затем упал, задев линию электропередач. Жители близлежащего садоводства сообщили, что у них отключилось электричество.

Пилот воздушного судна Денис Радецкий рассказал, что инцидент случился из-за сильного ветра. Он решил не рисковать, перелетая лес в темноте, поэтому приземлился не в том месте, где изначально планировал.

Самыми оперативными стали «Невские новости», 78.ru и АБН.