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Было три бомбы: СК раскрыл подробности теракта в петербургском метро

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© Фото: Анна Волкова / РИА «Новости»

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На данный момент завершено следствие в отношении 11 обвиняемых.

Взрыв бомбы в петербургском метро, случившийся в апреле 2017 года, организовали и осуществили члены террористической группы «Катиба Таухид валь-Джихад», созданной в Сирии выходцем из Киргизии Сирожидином Мухтаровым, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По ее словам, завершено следствие в отношении 11 обвиняемых.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, террористическом акте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

«Обвиняемые изготовили три взрывных устройства. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведенной ему роли изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их на территорию петербургского метрополитена», – сказала Петренко.

Одно из них Джалилов разместил на платформе станции «Площадь Восстания». Он собирался привести механизм в действие дистанционно, однако устройство не сработало из-за конструктивных просчетов и вспоследствии было обезврежено правоохранителями.

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Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт-1» В результате погибли 15 человек, еще 67 получили ранения. За сутки до совершения теракта злоумышленник передал знакомому Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные компоненты третьего взрывного устройства.

В свою очередь Эрматов вместе с братом Ибрагимом и другими членами террористической ячейки собрали бомбу, однако не сумели ее использовать, так как были задержаны в результате спецоперации.

В ближайшее время материалы уголовного дела предоставят обвиняемым для ознакомления.

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