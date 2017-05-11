ФСБ задержала предполагаемого сообщника исполнителя теракта в петербургском метро

В Москве задержан предполагаемый сообщник террориста-смертника, совершившего теракт в петербургском метро 3 апреля.

"В четверг, 11 мая в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ", — передает РИА Новости сообщение ФСБ.

В службе также отметили, что, вероятно, именно задержанный поставлял взрывчатку для совершения теракта в метро. На данный момент следователи выясняют, в какой мере Эрматов причастен к теракту.

В уголовном деле о взрыве в петербургском метро уже фигурирует Ибрагимжон Эрматов. Остается неизвестным, приходится ли он родственником задержанному мужчине.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.