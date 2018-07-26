В Японии казнили всех руководителей секты «Аум Синрике»

В Японии казнили шестерых членов запрещенной в России секты «Аум Синрике». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра юстиции Еко Камикаву.

К высшей мере наказания были приговорены Сатору Хасимото, Тору Тоеда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Екояма и Кадзуаки Окадзаки. Основателя «Аум Синрике» Секо Асахару казнили еще в начале июля вместе с шестью другими руководителями секты.

Камикава отметила, что власти тщательно проанализировал действия участников организации, прежде чем вынести приговор. Она добавила, что полиция сделает все возможное, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.

Члены секты в 1995 году устроили теракт в токийском метро. В результате нападения погибли 13 человек, а тысячи пассажиров получили отравления.