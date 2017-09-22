Мать предполагаемого подрывника в метро Петербурга: У погибших пассажиров была такая судьба

Мать предполагаемого террориста-смертника в петербургском метро Акбаржона Джалилова дала первое интервью после теракта. Ее опубликовала "Комсомольская правда" накануне, 21 сентября.

Одина Джалилова рассказала, что до теракта ее сын на целый год утратил связь с семьей. Родители были уверены, что он служит в российской армии. Одина была в курсе, что ее сын работал в одном из суши-баров Северной столицы и постоянно присылал домой по 35 тыс. рублей с каждой зарплаты.

Она также рассказала, что незадолго до теракта ее сын приехал к родным в город Ош (Киргизия) и не отходил от матери ни на шаг, разговаривал с ней и помогал в домашних делах. Пытаясь понять и объяснить поступок своего сына, Одина сказала: "Может, его опоили чем-нибудь".

На вопрос о том, что она хотела бы передать россиянам и петербуржцам, Одина ответила: "Те, которые умерли, судьба у них такая. И у моего сына судьба такая".

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После требований журналиста извиниться женщина добавила: "Я молюсь за всех погибших. Они не знали, что с ними произойдет. Мне кажется, это им тоже от Бога. Вы же верите в судьбу?".

Погода назад, 3 апреля, в петербургском метро произошел взрыв на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате теракта пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.

Предполагаемым исполнителем теракта был признан Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии. Он получил гражданство России в 2011 году. Основанием для получения гражданства стало заявление отца Джалилова, который к тому моменту около десяти лет жил и работал в России и был гражданином РФ.