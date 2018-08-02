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В Петербурге рухнул воздушный шар с молодоженами

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Молодые люди не пострадали, зато нанесли ущерб одному из садоводств под Новой Ропшей.

Вечером 1 августа воздушный шар c молодоженами рухнул в лесу недалеко от одного из садоводств под Новой Ропшей, сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Свалился резко, снижаясь, скидывали балласт и в лесу упали», – рассказал свидетель происшествия.

Другой очевидец сообщил, что аэростат запутался в деревьях. Чтобы поднять его вверх молодые люди прибавили огонь. В итоге водушный шар ненадолго набрал высоту, а затем упал, задев линию электропередач. Жители близлежащего садоводства сообщили, что у них отключилось электричество.

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Пилот воздушного судна Денис Радецкий рассказал, что инцидент случился из-за сильного ветра. Он решил не рисковать, перелетая лес в темноте. Потому приземлился не где планировалось изначально, а в другом месте, сообщает «78.ru».

Ранее, в январе этого года, похожий летальный аппарат неудачно приземлился в Египте. Погибла 36-летняя путешественника из ЮАР, еще 12 человек пострадали.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

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