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Картина дня: уголовное дело о взрыве на Литовской, митинг в Петербурге и диета в Ленинградском зоопарке

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© Фото: Игорь Катаев / РИА «Новости»

Темы дня

Почему произошел взрыв в Петербурге, как прошла акция против пенсионной реформы и почему питомцам зоопарка придется голодать.

Самой обсуждаемой новостью суток, по данным «Монитора», стало уголовное дело, которое Следственный комитет возбудил после взрыва на Литовской улице. Быстрее всех об этом сообщили Regnum и 78.ru (17 июля в 18:25), «ЗакС.ру» и «Деловой Петербург» (17 июля в 19:25) и АБН (17 июля в 20:00).

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело после взрыва, который произошел на заводе «Автоген» на Литовской улице. В результате инцидента погибли два человека.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

Взрыв произошел в районе половины первого часа дня 17 июля. Предположительно, он случился во время заправки газовых баллонов. Волна от разорвавшегося баллона разбила стекло в доме №5 по Новолитовской улице, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте»

По данным сайта Rusprofile, генеральный директор «Автогена» – Александр Круглов. Завод выполнял работы для ГУП «ТЭК СПБ», «Горэлектротранса», «Мостотреста» и ГУП «Ленводхоз».

Второй темой дня, согласно «Монитору», стала акция против пенсионной реформы в Петербурге. Первыми об этом написали «ЗакС.ру» (19:40), «Мой район» (19:45) и «Деловой Петербург» (20:05).

Несогласованная акция «Красная карточка пенсионной реформе» началась на Малой Садовой улице, а затем продолжилась на близлежащих улицах. На мероприятии, по оценке корреспондента «Санкт-Петербург.ру», собралось около 300 человек.

Вскоре после начала протестующих окружили полицейские. Одним из первых задержанных был организатор акции Иван Овсянников. Всего в автозаки посадили более десяти человек. По данным организаторов, всего задержали около 30 человек.

Согласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно восприняли инициативу властей, но реформу, несмотря на недовольство жителей страны, поддержали власти 61 региона страны, а также Законодательное собрание Петербурга.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала диета для животных из Ленинградского зоопарка. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (15:55), «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» (17:05) и «Санкт-Петербург.ру» (17:15).

Питомцев зоопарка перевели на легкую фруктовую диету из-за жары, сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Животным увеличили ежедневную норму потребления воды, периодически их балуют ледяными тортами – фруктами и овощами, замороженными в кастрюлях.

«Мы заботимся о том, чтобы жара не доставляла никому из наших питомцев дискомфорта, и старательно следим за тем, чтобы каждое животное чувствовало себя хорошо», – рассказали в зоопарке.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге», «Невские новости» и Regnum.

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