Ленинградский зоопарк перевел своих питомцев на диету из-за жары

Питомцев Ленинградского зоопарка перевели на легкую фруктовую диету из-за жары, сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Животным увеличили ежедневную норму потребления воды, периодически их балуют ледяными тортами – фруктами и овощами, замороженными в кастрюлях.

«Мы заботимся о том, чтобы жара не доставляла никому из наших питомцев дискомфорта, и старательно следим за тем, чтобы каждое животное чувствовало себя хорошо», – рассказали в зоопарке.

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Сотрудники заведения добавили, что в любой момент их питомцы могут спрятаться от жары в специальных укрытиях, где всегда сохраняется комфортная температура. Во многих вольерах есть водопады и бассейны.

Ранее, в мае этого года, в Ленинградском зоопарке рассказали об очередном пополнении. У пары пони Изюминки и Труффальдино родителя детеныш. По словам сотрудников, в малыше уже чувствуется горячая арабская кровь – он невероятно активный и любопытный.