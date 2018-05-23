В Ленинградском зоопарке у пары пони Изюминки и Труфальдино родился детеныш

В Ленинградском зоопарке рассказали об очередном пополнении. Одиннадцать дней назад у пары пони Изюминки и Труффальдино родителя детеныш. Сотрудники зоопарка отмечают, что пока юный пони старается не отходить далеко от матери.

«Сейчас детеныш гуляет на круге катания с мамой в утреннее время, но так как он еще очень мал, точный режим его прогулок пока не установлен. Стоит сказать, что в малыше уже чувствуется горячая арабская кровь. Он невероятно активный и любопытный» – подчеркивают сотрудники зоопарка.

Отцом детеныша является чистопородный уэльский пони Труфальдино, который прибыл в Ленинградский зоопарк в 2014 году в возрасте полугода. Изюминка живет в зоопарке с 2004 года.

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Ранее, в конце марта, у гиббонов Персея и Габины родился третий малыш. В этом же месяце Ленинградский зоопарк назвал имена для трех львят, родившихся 10 декабря 2017 года в семействе львов Адама и Таси. Самцов назвали Нео и Рудо, что в переводе означает «подарок» и «любовь». Девочка получила имя Лула, которое переводится с языка суахили как «жемчужина».

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