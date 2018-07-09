Петербургские чиновники построили у моста Бетанкура первую в мире велодорожку со ступеньками

Возле дома №5 по Ремесленной улице у моста Бетанкура появилась лестница для велосипедистов, по которой запрещено подниматься пешеходам. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.
Согласно установленному знаку дорожного движения, без велосипеда ходить по лестнице нельзя, при этом на ней нет пандусов для двухколесного транспорта. Предполагается, что нести велосипед нужно в руках.
Горожане отметили, что подниматься с транспортом тяжело, потому что лестница высокая и неудобная. Чиновники пока что не прокомментировали жалобы петербуржцев.
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Строительством моста Бетанкура занималось ЗАО «Пилон». На переправу, соединяющую Василеостровский и Петроградский районы потратили около 9 млрд рублей. Длина моста составила почти 1 км, ширина – 38-44 м. Переправу открыли в тестовом режим 13 мая, хотя изначально его собирались сдать в апреле.
Против моста неоднократно выступали жители дома №5 по Ремесленной улице. Переправа проходит менее чем в метре от здания, местные жители неоднократно жаловались на шум и появляющиеся трещины в квартирах. Смольный пообещал расселить дом в мае, однако затем перенес процедуру на неопределенное время.