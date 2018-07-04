Картина дня: уборка после матча на «Зенит-арене», запрет энергетиков и пенсионная реформа

Самой обсуждаемой новостью суток, по данным «Монитора», стали итоги матча на «Зенит-арене» между сборными Швеции и Швейцарии.

Игру 1/8 финала Чемпионата мира по футболу, которая состоялась в городе на Неве, посетили более 64 тысяч человек. Во время ЧМ-2018 впервые не было аншлага на «Зенит-арене» – до него не хватило пары сотен болельщиков.

После встречи, которая завершилась со счетом 0:1 в пользу Швеции, со стадиона вывезли около 300 кубометров мусора, сообщили в комитете по благоустройству.

Этот объем приблизительно равен вместимости 30 грузовиков. Порядок на стадионе с семи до одиннадцати часов вечера наводили 130 дворников, им помогали три десятка единиц техники.

Уборку Невского проспекта, Большой и Малой Конюшенных улиц вели допоздна. К утру дороги, тротуары и скамейки вымыли с использованием специальных шампуней. Чистоту фан-зоны на Конюшенной площади обеспечили 30 дворников.

Второй темой дня, согласно «Монитору», стало ограничение продажи энергетических напитков в Северной столице. Первыми об этом написали АБН (10:50), «Невские новости» (11:00) и «ЗакС.ру» (11:10).

В Петербурге предложили запретить продавать подросткам безалкогольные энергетики. С соответствующей инициативой выступил депутат ЗакСа ДениС Четырбок. Согласно документу, продажа подобных напитков будет запрещена в образовательных, культурных, спортивных и медицинских организациях.

За несоблюдение требований юридические лица будут штрафовать до 50 тыс. рублей, физические лица могут лишиться от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица – до 20 тыс. рублей. По словам Четырбока, ограничения связаны с тем, что молодые люди не всегда отдают себе полный отчет о вредном воздействии энергетиков

«Подростки легко подсаживаются на красивые баночки с вредным питьем и начинают его употреблять без ограничений. Главный аргумент таких «забав» – возможность повысить работоспособность, однако мало кто задумывается о последствиях для здоровья. Известны многие побочные эффекты, в том числе и летальные исходы», – сказал депутат.

Законопроект Четырбока поддержали губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, представители медицинского сообщества и депутаты ЗакСа.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало решение депутатов Законодательного собрания Петербурга поддержать пенсионную реформу. Оперативнее всех об этом написали Regnum (14:20), «Мой район» (14:30) и АБН (14:42).

Петербургский ЗакС поддержал федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщает «Фонтанка.ру». Обсуждение скандального законопроекта состоялось в конце заседания парламента.

Против реформы высказались представители петербургской оппозиции. По словам депутата Оксаны Дмитриевой, повышение пенсионного возраста выгодно только финансовым посредникам, так как цель законопроекта – сократить накопительный элемент пенсий.

Максим Резник назвал реформу «грабежом под футбольную анестезию» и предположил, что болеющим за Россию в матче с Хорватией россиянам «останется только надеяться, что крепостное право не восстановят». Борис Вишневский подчеркнул, что подавляющее большинство граждан против повышения пенсионного возраста, а сэкономить можно, сократив расходы на войну в Сирии.

За поддержку пенсионной реформы выступила глава по социальной политике, депутат «Единой России» Елена Киселева. Женщина отметила, что Россия является последней страной на постсоветском пространстве, повышающей пенсионный возраст. Депутат заверила, что власти делали все, чтобы задержать подобное развитие событий.

В результате тайного голосования (предложение проголосовать поименно большинство парламентариев не поддержало, – прим. ред.) повышение пенсионного возраста поддержали 37 депутатов, против выступили 12 человек, еще один воздержался.

Реформа, предложенная правительством России, предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году.

Самыми оперативными СМИ стали «Аргументы и факты в Петербурге», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».