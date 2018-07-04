В Петербурге вслед за Подмосковьем запретят продавать безалкогольные энергетики подросткам

В Петербурге предложили запретить продавать подросткам безалкогольные энергетики. С соответствующей инициативой выступил депутат ЗакСа ДениС Четырбок. Согласно документу, продажа подобных напитков будет запрещена в образовательных, культурных, спортивных и медицинских организациях.

За несоблюдение требований юридические лица будут штрафовать до 50 тыс. рублей, физические лица могут лишиться от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица – до 20 тыс. рублей. По словам Четырбока, ограничения связаны с тем, что молодые люди не всегда отдают себе полный отчет о вредном воздействии энергетиков

«Подростки легко подсаживаются на красивые баночки с вредным питьем и начинают его употреблять без ограничений. Главный аргумент таких «забав» – возможность повысить работоспособность, однако мало кто задумывается о последствиях для здоровья. Известны многие побочные эффекты, в том числе и летальные исходы», – сказал депутат.

Читайте также:

В ЗакСе поддержали многократное увеличение штрафов за грязь в детсадах и поездах



Законопроект Четырбока поддержали губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, представители медицинского сообщества и депутаты ЗакСа.

Ранее безалкогольные энергетики были запрещены в Краснодарском и Ставропольском крае, Чечне и Московской области. В Подмосковье подросткам не продают напитки (за исключением чая, кофе и их производных, – прим. ред.), где кофеин содержится в количестве выше 0,151 мг/см3. Для сравнения, содержание кофеина в кока-коле составляет 0,097 мг/см3.

В мире уже несколько борются с безалкогольными энергетиками. В частности, их продажа запрешена подросткам в Латвии, некоторых штатах США и землях Германии.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.