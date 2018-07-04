С «Зенит-арены» вывезли 30 грузовиков мусора после матча Швеция – Швейцария

С «Зенит-арены» после игры Чемпионата мира между Швецией и Швейцарией вывезли около 300 кубометров мусора, сообщили в комитете по благоустройству.

Этот объем приблизительно равен вместимости 30 грузовиков. Порядок на стадионе с семи до одиннадцати часов вечера наводили 130 дворников, им помогали три десятка единиц техники.

Уборку Невского проспекта, Большой и Малой Конюшенных улиц вели допоздна. К утру дороги, тротуары и скамейки вымыли с использованием специальных шампуней. Чистоту фан-зоны на Конюшенной площади обеспечили 30 дворников.

Вечером 3 июля сборная Швеции обыграла Швейцарию со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Ее соперников станет сборная Англии, которая в серии пенальти одолела Колумбию.

Читайте также:

Матч Швеция – Швейцария на «Зенит-арене» посмотрели более 64 тысяч зрителей



Ранее японские футболисты после поражения от Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2018 прибрались в раздевалке и оставили организаторам записку на русском языке со словом «спасибо». Примеру игроков следовали болельщики, которые после каждого матча своей национальной команды убирали весь мусор на трибунах в заранее приготовленные пакеты.



В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Начало встречи в 21:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.