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С «Зенит-арены» вывезли 30 грузовиков мусора после матча Швеция – Швейцария

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© Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству

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Невский проспект и прилегающие территории отмывали до самого утра.

С «Зенит-арены» после игры Чемпионата мира между Швецией и Швейцарией вывезли около 300 кубометров мусора, сообщили в комитете по благоустройству.

Этот объем приблизительно равен вместимости 30 грузовиков. Порядок на стадионе с семи до одиннадцати часов вечера наводили 130 дворников, им помогали три десятка единиц техники. 

Уборку Невского проспекта, Большой и Малой Конюшенных улиц вели допоздна. К утру дороги, тротуары и скамейки вымыли с использованием специальных шампуней. Чистоту фан-зоны на Конюшенной площади обеспечили 30 дворников. 

Вечером 3 июля сборная Швеции обыграла Швейцарию со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Ее соперников станет сборная Англии, которая в серии пенальти одолела Колумбию.

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Ранее японские футболисты после поражения от Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2018 прибрались в раздевалке и оставили организаторам записку на русском языке со словом «спасибо». Примеру игроков следовали болельщики, которые после каждого матча своей национальной команды убирали весь мусор на трибунах в заранее приготовленные пакеты.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Начало встречи в 21:00.

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