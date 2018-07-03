Матч Швеция - Швейцария на «Зенит-арене» посмотрели более 64 тысяч зрителей

На матче 1/8 финала Чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии на «Зенит-арене» присутствовали 64 042 зрителя. Аншлага добиться не удалось, максимальная вместимость стадиона составляет 64 468 человек.

Встреча между скандинавами и «крестоносцами» завершилась победой первых. Единственный мяч на 66 минуте встречи забил полузащитник шведов Эмиль Форсберг. В четвертьфинале желто-синие сыграют с победителем пары Англия – Колумбия.

Предыдущие игры мундиаля неизменно собирали аншлаги в городе на Неве. Максимальное количество зрителей присутствовало на матче Россия – Египет, Бразилия – Коста-Рика и Аргентина – Нигерия.

Читайте также:

Сборная Бразилии прошла в 1/4 финала ЧМ-2018 после победы над Мексикой

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Начало встречи в 21:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.