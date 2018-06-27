В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи во всему миру сообщили о масштабном сбое в работе мессенджера Telegram. Проблемы возникли днем 25 июня, сообщается на портале Down Detector.

Неполадки наблюдались в России, Италии, Испании, Иране, Германии, Франции, Швеции и других странах, в том числе в Северной Америке, Африке и Азии.

Сбои коснулись и сервисных сайтов мессенджера – telegram.org, t.me и telegra.ph.

Основной проблемой пользователи назвали невозможность подключиться к сервисам. Об этом заявил 81% человек.

Примерно через час после начала неполадок Telegram вернулся к нормальной работе. В руководстве мессенджера не прокоментировали сбой.

Блокировка Telegram на территории России началась вечером 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, мессенджер продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

В конце мая Роскомнадзор пригрозил компании Apple ограничить доступ к онлайн-магазину приложений App Store, если из него не уберут мессенджер Telegram. Власти требуют не только «прекратить распространение» приложения на территории РФ, но и запретить рассылки его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

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