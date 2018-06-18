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Картина дня: матч России и Египта, аварийная посадка и Троицкий мост

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© Фото: Константин Рыбин / Российский футбольный союз

Темы дня

Как идет подготовка сборной РФ к следующей игре, где приземлился самолет, следовавший в Петербург и почему Троицкий мост изменит расписание разводки.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал грядущий матч Чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта.

Команды встретятся в рамках второго тура группового раунда ЧМ-2018 во вторник, 19 июня. Игра состоится в Петербурге на стадионе «Зенит-арена» в 21:00.

Российские игроки прибыли в Северную столицу в воскресенье, 17 июня. На следующий день футболисты провели тренировку на «Зенит-арене».

В матче против Египта не сможет принять участие Алан Дзагоев, один из лидеров россиян. Он получил травму в предыдущей встрече против Саудовской Аравии, которая завершилась со счетом 5:0 в пользу России.

По словам голкипера и капитана сборной РФ Игоря Акинфеева, игроки сделают все возможное для победы над египтянами. Он отметил, что у футболистов сейчас хорошее настроение.

«Когда есть результат, есть позитив, поэтому в этом плане нам полегче. Всё зависит от нас. Будем стараться, чтобы как у нас, так и у болельщиков было хорошее настроение – нам надо объединиться», – сказал Акинфеев.

Верит в сборную не только капитан, но и Михаил Боярский. Актер и музыкант считает, что команда сможет победить со счетом 3:1. «У нас все будет хорошо, мы обязательно выйдем из группы», – передает «Мой район» слова Боярского.

Второй темой, по данным «Монитора», стала экстренная посадка в Барнауле самолета, летевшего в Петербург. Первыми об этом написали 78.ru (06:40), Regnum (07:25) и «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (08:50).

Утром 18 июня лайнер Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», следовавший из Иркутска в Петербург, совершил экстренную посадку в Барнауле. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Происшествие случилось около 04:00 по московскому времени, в самолете сработала сигнализация о пожаре.

На борту рейса IO-225 находились 90 человек, включая пятерых членов экипажа. Никто из них не пострадал, пассажиры были размещены в здании аэропорта и ожидают другой рейс. Согласно онлайн-табло Пулково, задержка вылета составила шесть часов.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стало изменение разводки Троицкого моста. Оперативнее всех об этом написали «Стройпульс» (13:00), 78.ru (13:20) и «Невские новости» (13:25).

Троицкий мост будут разводить на 1 час 40 минут позже графика в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, которые начинаются в 21:00, сообщает пресс-служба Мостотреста.

Таким образом, в ночь на 20, 27 июня и 11 июля переправу разведут с 03:00 до 04:50. Подобное решение приняли ради комфорта болельщиков и транспортной доступности во время турнира.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Самыми оперативными СМИ стали «Деловой Петербург», АБН и «Невские новости».

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