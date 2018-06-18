Самолет, летевший в Петербург, совершил экстренную посадку в Барнауле

Утром 18 июня лайнер Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», летевший из Иркутска в Петербург, совершил экстренную посадку в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Инцидент случился около четырех утра по мск, в самолете сработала сигнализация о пожаре.

На борту рейса IO-225 находились 90 человек, включая пятерых членов экипажа. Никто из них не пострадал, пассажиры были размещены в здании аэропорта и ожидают другой рейс. Согласно онлайн-табло Пулково, Superjet 100 ожидают в городе на Неве в 15:20. Задержка составит шесть часов.

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Ранее, 8 июня, в Петербурге отменили рейс до Будапешта из-за повреждения взлетно-посадочной полосы в столице Венгрии. В авиакомпании Wizz Air предложили пассажирам купить билеты на другую дату.

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