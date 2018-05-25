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Глава Роскомнадзора: Теракты в России координируются через Telegram

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© Фото: Алексей Куденко / РИА «Новости»

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Александр Жаров заявил, что у ФСБ есть «неопровержимые доказательства».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что последние террористические акции в России управлялись при помощи мессенджера Telegram. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила «Фонтанка». Чиновник отметил, что у ФСБ есть «неопровержимые доказательства», передает РИА «Новости».

По словам Жарова, создатели сервиса «прячутся за живым шитом IT-корпораций». Он назвал логику администрации Telegram «абсолютно пиратской» – как у социальной сети «ВКонтакте» до того, как ее, после создателя мессенджера Павла Дурова, не возглавил Mail.ru.

Глава Роскомнадзора отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступу к приложению Telegram в онлайн-магазинах. «Мы переписываемся. Они придерживаются одной позиции, мы – другой... Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», – передает «Интерфакс» слова Жарова.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, несмотря на это, сервис продолжает работать при помощи собственных методов обхода ограничений.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что продолжает пользоваться Telegram. Он сказал, что ему запросто можно написать в мессенджере.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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