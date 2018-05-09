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Глава Роскомнадзора: Со мной можно связаться в Telegram

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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Александр Жаров, ответственный за блокировку мессенджера, продолжает пользоваться запрещенным сервисом.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что продолжает пользоваться заблокированным мессенджером Telegram. Об этом чиновника спросил журналист Сергей Доренко, сообщил портал «Говорит Москва».

Доренко встретился с Жаровым на Красной площади во время парада Победы. Он спросил у главы Роскомнадзора, можно ли ему в случае чего написать сообщение в Telegram. «Запросто», – ответил Жаров.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, несмотря на это, сервис продолжает работать при помощи собственных методов обхожа ограничений.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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