Глава Роскомнадзора: Со мной можно связаться в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что продолжает пользоваться заблокированным мессенджером Telegram. Об этом чиновника спросил журналист Сергей Доренко, сообщил портал «Говорит Москва».

Доренко встретился с Жаровым на Красной площади во время парада Победы. Он спросил у главы Роскомнадзора, можно ли ему в случае чего написать сообщение в Telegram. «Запросто», – ответил Жаров.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, несмотря на это, сервис продолжает работать при помощи собственных методов обхожа ограничений.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

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