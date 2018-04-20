Картина дня: закрытие съездов с КАД, реконструкция Лиговского путепровода и блокировка Telegram из-за криптовалюты

Самой обсуждаемой новостью, по версии «Монитора», 20 апреля стало сообщение о закрытии съездов с Кольцевой автодороги Петербурга. Первыми об этом рассказали «Питерец» (13:05), «Водитель Петербурга» (13:55), «Стройпульс» (14:05).



Ограничения на развязке КАД с проспектом Обуховской обороны будут действовать с 23:00 22 апреля до 05:00 23 апреля. Съезд №1 будет перекрыт из-за работ по замене барьерного ограждения, которое было повреждено в результате ДТП.



Автовладельцы не смогут воспользоваться проездом с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро «Рыбацкая». По направлению к «Пролетарской» движение будет открыто в обычном режиме.



Для водителей закроют и два съезда на пересечении КАД с региональной дорогой Ольгино — Симоногонт. С 23:00 20 апреля до 06:00 21 апреля съезды №1 и №4 будут полностью закрыты.



Второй главной темой дня, согласно «Монитору», стала реконструкция Лиговского путепровода. Быстрее всех об этом написали «Стройпульс» (11:30), «Деловой Петербург» (11:45) и «Агентство Бизнес Новостей» (12:05).



Реконструкцию Лиговского путепровода от станции Лигово до Красного Села проведет ЗАО «Пилон». Работы продлятся до 30 октября 2021 года, предполагается расширить участок до шести полос.



«Пилон» стал единственным подрядчиком, который подал заявку на участие в конкурсе, объявленном 20 марта. Стоимость работ составит 3,56 млрд рублей. В эту сумму входит разработка рабочей документации, годовые расходы на ремонт составят от 900 млн до 1,4 млрд рублей.



Третьей новостью дня, по данным «Монитора», стала информация об «истинной» причине блокировки мессенджера Telegram. Наиболее оперативно из петербургских СМИ про это сообщили «Деловой Петербург» (08:25), «Санкт-Петербург.ру» (09:25), «ЗакС.ру» (11:10).

Причиной блокировки Telegram в России могли стать планы основателя мессенджера Павла Дурова запустить собственную криптовалюту, сообщил РБК со ссылкой на текст письма сотрудника 12-го центра спецслужбы, который курирует вопросы информационной безопасности.

«Это угроза безопасности страны... Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы"», – приводит РБК отрывок письма сотрудника подразделения ФСБ Романа Антипкина.

Подлинность письма от 18 апреля подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. В нем говорится, что программист стремится создать «полностью неконтролируемую финансовую систему».

Руководитель правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Telegram, Павел Чиков опроверг слухи. Он попросил пользователей не доверядь информации о связи блокировке с криптовалютой.

О планах Дурова запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Платежная система сможет обрабатывать миллионы операций в секунду.

Блокировка Telegram в России началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «Невские новости».