Обуховский мост и съезд с КАД на проспект Обуховской обороны частично закроют для транспорта

Движение транспорта по Обуховскому мосту и на пересечении КАД с проспектом Обуховской обороны ограничат из-за ремонтных работ.

Мост через Фонтанку будут частично закрывать с 20 по 23 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 22:00 20 апреля до 22:00 21 апреля водители не смогут проехать по половине проезжей части в направлении от центра города.

В период с 22:00 21 апреля до 06:00 23 апреля закроют половину проезжей части моста по направлению к центру города.

Ограничения на развязке КАД с проспектом Обуховской обороны будут действовать с 23:00 22 апреля до 05:00 23 апреля. Съезд №1 будет перекрыт из-за работ по замене барьерного ограждения, которое было повреждено в результате ДТП.

Автовладельцы не смогут воспользоваться проездом с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро «Рыбацкая». По направлению к «Пролетарской» движение будет открыто в обычном режиме.

В воскресенье, 22 апреля, участок Лермонтовского проспекта от Садовой до Канонерской улицы закроют почти на год.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.