Движение по Лермонтовскому проспекту ограничат на год

С 22 апреля 2018 года по 17 апреля 2019 года будет ограничено движение по Лермонтовскому проспекту на участке от Садовой до Канонерской улицы, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

С 21 по 23 апреля для автомобилей закроют участок улицы Александра Матросова от Парголовской улицы до улицы Харченко. На этот же срок ограничат движение по Корпусной улице от Пионерской до Малой Зелениной улицы.

С 21 по 29 апреля будет ограничено движение Владимирскому проспекту от Невского проспекта до Владимирской площади, в том числе перекрестки. В связи с прокладкой теплосети автомобили не смогут ездить по улице Есенина в створе улицы Сикейроса. Работы будут вестись в период с 01:00 21 апреля до 05:30 23 апреля.

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С 21 по 30 апреля ограничивается движение транспорта по Атаманской улице у Кременчугской улицы. С 21 по 27 апреля будет затруднено движение по Шпалерной улице от Таврической до Лафонской улицы, включая перекрестки. По 13 мая – по Шпалерной улице от Литейного проспекта до Потемкинской улицы.

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