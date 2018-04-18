С 20 апреля ограничат движение по Обуховскому мосту

Движение по Обуховскому мосту ограничат с 20 по 23 апреля, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Во все дни движение по переправе будет ограничено с 22:00 до 6:00.

Помимо моста, с 19 апреля по 8 мая из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение по улице Академика Крылова от Ушаковского моста до улицы Савушкина.

С 20 апреля по 31 мая в связи с реконструкцией тепловой сети закроют движение по 3-й Красноармейской улице от улицы Егорова до Московского проспекта и от Измайловского проспекта до Советского переулка.

В этот же период из-за аналогичных причин закроют движение по 7-й Советской улице от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта. С 20 апреля по 19 мая из-за работ по прокладке газопровода ограничат движение транспорта по Заневскому проспекту от Новочеркасского проспекта до проспекта Шаумяна.