С 20 апреля ограничат движение по Обуховскому мосту

Движение по Обуховскому мосту ограничат с 20 по 23 апреля, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Во все дни движение по переправе будет ограничено с 22:00 до 6:00.
Помимо моста, с 19 апреля по 8 мая из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение по улице Академика Крылова от Ушаковского моста до улицы Савушкина.
С 20 апреля по 31 мая в связи с реконструкцией тепловой сети закроют движение по 3-й Красноармейской улице от улицы Егорова до Московского проспекта и от Измайловского проспекта до Советского переулка.В этот же период из-за аналогичных причин закроют движение по 7-й Советской улице от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта. С 20 апреля по 19 мая из-за работ по прокладке газопровода ограничат движение транспорта по Заневскому проспекту от Новочеркасского проспекта до проспекта Шаумяна.
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С 20 апреля по 31 мая в связи с работами по прокладке тепловой сети нельзя будет проехать по 18-19 линиям Васильевского острова от Малого проспекта до Большого проспекта. В это же время будет ограничено движение транспорта по 6-7 линиям Васильевского острова от Малого до Среднего проспекта.
с 20 апреля по 4 мая движение транспорта по проспекту Науки от Гражданского проспекта до улицы Вавиловых будет ограничено в связи с работами по прокладке газопровода.У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.