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Экс-главу управления собственной безопасности СК РФ приговорили к 13 годам колонии за взятки

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

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Максима Максименко признали виновным в получении денег за помощь соратнику Шакро Молодого.

Московский городской суд вынес приговор по делу бывшего главы управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Судья Олег Музыченко признал его виновным в получении взятки в 550 тыс. долларов.

Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей, сообщает «Интерфакс». Экс-офицера лишили звания полковника и запретили ему занимать руководящие должности в государственных органах.

Суд и следствие установили, что полмиллиона долларов Максименко получил от предпринимателя Олега Шейхаметова. Сотрудник СК должен был содействовать освобождению из следственного изолятора и смягчению обвинения Андрею Кочуйкову, соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Кочуйкова, известного по прозвищу Итальянец, задержали после перестрелки у московского ресторана Elements в конце 2015 года.

Еще 50 тыс. долларов Максименко дал бизнесмен Бадри Шенгелия. Он просил организовать служебную проверку и возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые проводили у предпринимателя оперативные мероприятия и украли дорогие часы.

На суде Максименко не признал свою причастность к преступлениям. Адвокат Андрей Гривцов заявил, что «нет объективных доказательств вины Максименко ни по одному из эпизодов». Защита намерена обжаловать решение суда.

В конце марта суд приговорил Захария Калашова и Андрея Кочуйкова к крупным срокам лишения свободы за вымогательство, которое стало причиной перестрелки у ресторана Elements. Следствие назвало Калашова лидером преступного мира России.

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