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Шакро Молодой проведет за решеткой почти 10 лет

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Суд признал криминального авторитета виновным в вымогательстве, совершенном с применением насилия.

Никулинский суд Москвы признал криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) виновным по статье «Вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и приговорил к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

Подельники Шакро Молодого были приговорены к срокам от 7 лет и 4 месяцев до 9 лет и 4 месяцев в зависимости от роли каждого в преступлении. Суд зачел в срок отбывания наказания то время, которые осужденные провели в СИЗО.

Калашов и его преступная группа вымогали 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким и 10 млн руб у бизнесмена Льва Гарамова. Конфликт преступного и бизнес-мира закончился перестрелкой у дверей ресторана на Родчельской улице.

Погибли два охранника подельника Калашова по прозвищу Итальянец, восемь человек получили ранения. После инцидента СК возбудил сразу несколько уголовных дел.

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Следователи считают, что Шакро Молодой стал лидером преступного мира России после смерти «вора в законе» Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан. Калашову достался воровской «общак», он планировал преступления и координировал действия участников банды.

Летом 2016 года три высокопоставленных сотрудника СК были арестованы по подозрению в покровительстве криминальному авторитету. В обмен на крупную суммму денег обещали криминальному авторитету помочь в освобождении Итальянца из СИЗО, куда он попал после перестрелки у Elements.

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