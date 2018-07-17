Экс-главу СК по Москве Александра Дрыманова задержали по делу Шакро Молодого

Экс-главу московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова задержали по делу о получении взяток. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, генерал стал фигурантом дела о коррупции в отношении Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова, бывших высокопоставленных сотрудников СК. Они получили деньги за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, соратнику криминального авторитета Захария Калашова.

Генерал был задержан сотрудниками ФСБ в своей квартире в понедельник, 16 июля. Адвокат Дрыманова подтвердил данные СМИ. Предположительно, экс-руководителя московского СК арестуют 18 июля.

Дрыманов уже выступал на процессе по делу Максименко 19 марта в качестве свидетеля. Он заявлял, что ФСБ собирается доказывать его причастность ко взяткам «любыми способами». За несколько месяцев до этого Максименко сказал, что генерал участвовал в переговорах насчет Кочуйкова.

На минувшей неделе, согласно неофициальной информации, Дрыманов ушел в отпуск с последующим увольнением. В настоящее время его имя удалено из вкладки «Руководство» с сайта московского главного следственного управления СК.

В конце марта суд приговорил Захария Калашова и Андрея Кочуйкова к крупным срокам лишения свободы за вымогательство, которое стало причиной перестрелки у ресторана Elements. Следствие назвало Калашова лидером преступного мира России. Максименко получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 165 млн рублей за взятку в 550 тыс. долларов.