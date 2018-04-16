Мудров: РПЦ не подавала заявку на передачу Исаакиевского собора

Администрация Исаакиевского собора не получала заявку на передачу учреждения Русской православной церкви, заявил директор музея-памятника Юрий Мудров.

Он сказал, что руководство не обладает информацией о намерениях РПЦ.

«На сегодня мы не имеем ни указаний, ни предположений. Мы работаем в обычном режиме, только усиленно в том смысле, что скоро лето, высокий сезон», — передает «Интерфакс» слова Мудрова.

Директор Исаакиевского собора отметил, что в музее сохраняют хорошие отношения с Санкт-Петербургской епархией. Он добавил, что богослужения проходят согласно утвержденному плану.

«Ничего нового сказать не могу. Наша позиция такова: мы работаем в музее. Мы за это получаем зарплату, это наша специальность. Мы выполняем свой долг и стараемся выполнять его хорошо», – подчеркнул Мудров.

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История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года, когда губернатор Георгий Полтавченко объявил, что он будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде в марте 2017 года представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи – неофициальный.

Сам Полтавченко подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в начале июня 2017 года, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Его могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Решение губернатора о передаче собора вызвало массовые протесты оппозиционных депутатов ЗакСа и простых горожан. Журналистка Ксения Собчак, кандидат на президентских выборах 2018 года, считает, что Полтавченко должен покинуть свой пост в связи с многочисленными скандалами вокруг Исаакия.

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